BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
17.01.2020 13:21
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Pay Senedi Repo Pazarı
Sözleşme No
0A0A54C100042C69
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
17/01/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 17 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0A54C100042C69 numaralı Pay Senedi Repo Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813346
BIST
14:35121.152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 151,41
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
14:355,8718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0149
|Açılış
|: 5,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8785
En Düşük
5,8463
14:356,5232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0065
|Açılış
|: 6,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5437
En Düşük
6,5173
14:35293,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,08
|Açılış
|: 293,70
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
294,29
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,53
|16.791.324
|% 18,46
|
|GEDIK
|8,13
|11.193.777
|% 14,99
|
|DERIM
|9,10
|17.429.751
|% 14,75
|
|QNBFB
|67,00
|125.231.883
|% 13,95
|
|BNTAS
|3,76
|281.531.876
|% 12,91
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,06
|1.317.416.564
|% 0,07
|
|KRDMD
|3,00
|484.126.095
|% -0,33
|
|PGSUS
|73,65
|392.805.399
|% -2,58
|
|PETKM
|4,03
|390.048.588
|% 0,50
|
|BNTAS
|3,76
|281.531.876
|% 12,91
|
|KRDMD
|3,00
|484.126.095
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,65
|221.233.788
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|213.402.232
|% 3,93
|
|PETKM
|4,03
|390.048.588
|% 0,50
|
|THYAO
|15,06
|1.317.416.564
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6276
|7,6658
|% -0,09
|
|Frank
|6,0431
|6,0795
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5598
|1,5676
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|2,38
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,32
|
|Cumhuriyet
|1.942
|1.972
|6,00
|
|Tam
|1.936
|1.984
|8,19
|
|Yarım
|936
|960
|3,97
|
|Çeyrek
|469
|480
|1,98
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,09
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,03
|
|B. Petrol
|65,08
|65,08
|0,46
|
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