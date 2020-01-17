GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

17.01.2020 13:43
GÜNCEL HABERLER


Ocak 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0A54C20005D3C8 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813351


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:36121.256
Değişim :  0,21% |  255,39
Açılış :  121.619  
Önceki Kapanış :  121.001  
En Yüksek
121.874 En Düşük
120.597
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSDDE 3,53 16.773.746 % 18,46  
DERIM 9,12 17.418.701 % 15,01  
GEDIK 8,13 11.193.777 % 14,99  
QNBFB 67,00 125.108.597 % 13,95  
BNTAS 3,78 280.270.190 % 13,51  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6286 7,6669 % -0,08  
Frank 6,0438 6,0802 % -0,03  
Riyal 1,5599 1,5677 % 0,24  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.556 1.556 2,45  
Altın Gr. 294 294 1,37  
Cumhuriyet 1.942 1.972 6,00  
Tam 1.936 1.985 8,93  
Yarım 936 960 4,32  
Çeyrek 469 480 2,16  
Gümüş.Ons 18,03 18,07 0,08  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,03  
B. Petrol 65,08 65,08 0,46  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru