BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
17.01.2020 13:43
Ocak 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0A54C20005D3C8 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813351
BIST
14:36121.256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 255,39
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
14:365,8723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0154
|Açılış
|: 5,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8785
En Düşük
5,8463
14:366,5237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0060
|Açılış
|: 6,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5437
En Düşük
6,5173
14:36293,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,04
|Açılış
|: 293,70
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
294,29
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,53
|16.773.746
|% 18,46
|
|DERIM
|9,12
|17.418.701
|% 15,01
|
|GEDIK
|8,13
|11.193.777
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,00
|125.108.597
|% 13,95
|
|BNTAS
|3,78
|280.270.190
|% 13,51
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,04
|1.310.881.489
|% -0,07
|
|KRDMD
|3,00
|483.863.291
|% -0,33
|
|PGSUS
|73,65
|389.681.961
|% -2,58
|
|PETKM
|4,02
|389.606.777
|% 0,25
|
|BNTAS
|3,78
|280.270.190
|% 13,51
|
|KRDMD
|3,00
|483.863.291
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,65
|221.214.249
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,86
|213.050.403
|% 4,49
|
|PETKM
|4,02
|389.606.777
|% 0,25
|
|THYAO
|15,04
|1.310.881.489
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6286
|7,6669
|% -0,08
|
|Frank
|6,0438
|6,0802
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5599
|1,5677
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|2,45
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,37
|
|Cumhuriyet
|1.942
|1.972
|6,00
|
|Tam
|1.936
|1.985
|8,93
|
|Yarım
|936
|960
|4,32
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,16
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|65,08
|65,08
|0,46
|
Seans Raporu
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14:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 357, 42 artarak (% 0.31 ) 115, 518
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14:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, ORMA, TSPOR, EKIZ
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EUKYO, UFUK, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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