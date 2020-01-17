BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
17.01.2020 14:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A0A54C2000974A8 0A0A54C2000974AB 0A0A54C2000974AC
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
17/01/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 17 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0A54C2000974A8 0A0A54C2000974AB 0A0A54C2000974AC numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813370
BIST
17:24121.255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 253,98
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
17:245,8931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0362
|Açılış
|: 64,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 64,6200
|
5,8972
En Düşük
5,8463
17:246,5412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0115
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
6,5465
En Düşük
6,5173
17:243,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,03
|Açılış
|: 3,42
|
|Önceki Kapanış
|: 3,39
|
3,44
En Düşük
3,38
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,54
|21.565.720
|% 18,79
|
|DERIM
|9,21
|24.992.674
|% 16,14
|
|BNTAS
|3,83
|415.163.112
|% 15,02
|
|GEDIK
|8,13
|11.253.988
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.023.299
|% 14,97
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,06
|1.780.681.527
|% 0,07
|
|KRDMD
|2,99
|560.789.718
|% -0,66
|
|PGSUS
|73,70
|508.501.924
|% -2,51
|
|PETKM
|4,00
|501.576.920
|% -0,25
|
|BNTAS
|3,83
|415.163.112
|% 15,02
|
|KRDMD
|2,99
|560.789.718
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,83
|325.641.904
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,64
|282.069.038
|% -0,61
|
|ODAS
|2,58
|338.101.066
|% 2,38
|
|PETKM
|4,00
|501.576.920
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6608
|7,6993
|% 0,35
|
|Frank
|6,0596
|6,0961
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5652
|1,5731
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|2,96
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,26
|
|Cumhuriyet
|1.948
|1.977
|11,00
|
|Tam
|1.941
|1.989
|13,66
|
|Yarım
|938
|962
|6,61
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|64,92
|64,92
|0,30
|
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TKFEN, TUPRS