BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
20.01.2020 15:13
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Repo Ters Repo Pazarı
Sözleşme No
0A0AC042000A03EC 0A0AC042000A03ED
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
20/01/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0AC042000A03EC ve 0A0AC042000A03ED numaralı Repo Ters Repo Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813545
BIST
17:26122.603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.127,81
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.926
En Düşük
121.879
17:265,9189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0307
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9194
En Düşük
5,8870
17:266,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0306
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5639
En Düşük
6,5259
17:26297,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,16
|Açılış
|: 297,02
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
297,11
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,88
|57.359.186
|% 20,00
|
|ISGSY
|4,87
|229.984.258
|% 19,95
|
|RYSAS
|8,84
|40.494.868
|% 19,78
|
|RYGYO
|7,54
|27.939.358
|% 19,49
|
|HUBVC
|29,66
|31.769.262
|% 16,86
|
|DAGHL
|4,67
|24.700.502
|% -14,94
|
|BURVA
|16,00
|436.507
|% -10,11
|
|ALYAG
|0,55
|777.867
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|189.974
|% -9,76
|
|BMELK
|1,56
|483.489
|% -8,77
|
|THYAO
|15,08
|1.300.097.631
|% 0,33
|
|ISFIN
|4,21
|988.006.426
|% 7,12
|
|PETKM
|4,09
|900.713.807
|% 2,25
|
|KRDMD
|3,03
|476.208.795
|% 1,34
|
|AVOD
|2,41
|459.005.061
|% 14,22
|
|ISFIN
|4,21
|988.006.426
|% 7,12
|
|PETKM
|4,09
|900.713.807
|% 2,25
|
|AVOD
|2,41
|459.005.061
|% 14,22
|
|MNDRS
|1,39
|277.124.018
|% -6,71
|
|ISGYO
|1,88
|311.349.986
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6687
|7,7071
|% 0,36
|
|Frank
|6,0817
|6,1184
|% 0,36
|
|Riyal
|1,5728
|1,5806
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.560
|2,93
|
|Altın Gr.
|297
|297
|2,05
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,07
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|65,41
|65,41
|0,56
|
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