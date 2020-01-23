BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
23.01.2020 14:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A0B3282000492EA
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
23/01/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 23 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0B3282000492EA numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814121
BIST
16:01122.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 64,18
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.203
16:015,9306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0096
|Açılış
|: 5,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9339
En Düşük
5,9034
16:016,5822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5851
En Düşük
6,5526
16:01296,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 296,56
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|37.023.610
|% 20,00
|
|ULUSE
|31,76
|4.928.259
|% 19,94
|
|RYSAS
|11,24
|36.770.973
|% 19,57
|
|HUBVC
|44,00
|45.892.006
|% 18,47
|
|SILVR
|3,11
|27.347.504
|% 16,92
|
|QNBFL
|172,80
|8.986
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|529.203
|% -14,94
|
|NIBAS
|4,54
|145.721
|% -7,54
|
|KLNMA
|46,06
|56.993.261
|% -6,15
|
|KENT
|210,00
|10.770.930
|% -5,79
|
|THYAO
|14,38
|1.547.556.013
|% -2,31
|
|GARAN
|12,10
|416.215.567
|% -0,58
|
|KRSTL
|1,87
|380.760.462
|% 10,00
|
|HALKB
|7,10
|380.624.610
|% 0,42
|
|ICBCT
|5,97
|354.583.481
|% -1,65
|
|KRSTL
|1,87
|380.760.462
|% 10,00
|
|GUSGR
|2,58
|310.665.320
|% 3,61
|
|THYAO
|14,38
|1.547.556.013
|% -2,31
|
|ADESE
|2,12
|217.111.929
|% 9,84
|
|KRDMD
|3,02
|309.389.386
|% -0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7599
|7,7988
|% 0,09
|
|Frank
|6,1000
|6,1367
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5764
|1,5843
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-2,71
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|-1,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|-0,05
|
|Yarım
|945
|969
|-0,03
|
|Çeyrek
|474
|485
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,12
|62,12
|-1,09
|