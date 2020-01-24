BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.01.2020 10:36
Ocak 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0B50C200023435 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814250
BIST
11:52122.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 117,45
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
122.417
11:525,9369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 5,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9410
En Düşük
5,9236
11:526,5596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0070
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5687
En Düşük
6,5503
11:52297,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,11
|Açılış
|: 297,07
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,43
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|ULUSE
|38,10
|2.770.964
|% 19,96
|
|SAMAT
|2,51
|2.665.738
|% 14,61
|
|KFEIN
|13,88
|67.438.218
|% 13,68
|
|RYSAS
|12,69
|27.028.695
|% 13,51
|
|ESCOM
|2,83
|19.445.589
|% 13,20
|
|QNBFL
|146,90
|8.080
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|332.942
|% -14,94
|
|EKIZ
|1,27
|57.083
|% -9,93
|
|DOKTA
|58,50
|32.599
|% -5,65
|
|PEKGY
|3,08
|13.949.945
|% -4,94
|
|THYAO
|14,47
|632.955.716
|% 1,62
|
|KRDMD
|2,99
|269.225.535
|% 0,67
|
|IPEKE
|9,88
|248.941.177
|% 2,70
|
|PETKM
|4,06
|228.757.748
|% 0,50
|
|ADESE
|2,40
|208.013.301
|% 3,90
|
|KRDMD
|2,99
|269.225.535
|% 0,67
|
|ADESE
|2,40
|208.013.301
|% 3,90
|
|PETKM
|4,06
|228.757.748
|% 0,50
|
|OZGYO
|1,90
|103.473.605
|% 9,20
|
|THYAO
|14,47
|632.955.716
|% 1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7636
|7,8026
|% -0,02
|
|Frank
|6,0892
|6,1259
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5763
|1,5842
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.559
|-4,04
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,24
|62,24
|0,20
|