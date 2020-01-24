BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
24.01.2020 14:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A0B50C2000584F6 0A0B50C2000586C1
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
24/01/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 24 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0B50C2000584F6 0A0B50C2000586C1 numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814316
BIST
15:24120.869
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -1.670,90
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.864
15:245,9446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0088
|Açılış
|: 5,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
15:246,5600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0066
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5503
15:24297,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,30
|Açılış
|: 298,00
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,91
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,05
|249.958.700
|% 17,82
|
|GYHOL
|23,40
|986.432
|% 14,93
|
|ESCOM
|2,87
|27.067.551
|% 14,80
|
|SAMAT
|2,51
|2.851.352
|% 14,61
|
|KFEIN
|13,98
|113.964.873
|% 14,50
|
|QNBFL
|146,90
|55.234
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|444.600
|% -14,94
|
|CEOEM
|7,95
|23.992.186
|% -10,47
|
|METAL
|1,11
|184.988
|% -9,02
|
|BALAT
|2,18
|1.686.375
|% -8,79
|
|THYAO
|14,32
|1.330.829.057
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,95
|575.196.335
|% -0,67
|
|ADESE
|2,53
|534.376.564
|% 9,52
|
|PETKM
|4,00
|532.259.775
|% -0,99
|
|GARAN
|11,69
|418.894.119
|% -3,07
|
|ADESE
|2,53
|534.376.564
|% 9,52
|
|KRDMD
|2,95
|575.196.335
|% -0,67
|
|EKGYO
|1,65
|235.478.926
|% 0,00
|
|PETKM
|4,00
|532.259.775
|% -0,99
|
|OZGYO
|2,05
|249.958.700
|% 17,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7579
|7,7968
|% -0,10
|
|Frank
|6,0951
|6,1318
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5797
|1,5877
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|-3,37
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|1.972
|2.002
|8,00
|
|Tam
|1.964
|2.013
|5,93
|
|Yarım
|949
|974
|2,87
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,72
|61,72
|-0,32
|
Seans Raporu
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