BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.01.2020 14:02
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A0BBC4200075740 0A0BBC420007971F
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/01/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0BBC4200075740 ve 0A0BBC420007971F numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814546
BIST
17:11120.759
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.383,12
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.627
17:115,9509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0081
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9514
En Düşük
5,9349
17:116,5610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
17:11302,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,43
|Açılış
|: 302,78
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|10,10
|41.755.683
|% 19,95
|
|CRFSA
|7,76
|68.293.347
|% 19,94
|
|TKNSA
|11,93
|352.556.210
|% 18,00
|
|DERIM
|11,06
|13.532.225
|% 17,66
|
|PNSUT
|16,66
|124.570.072
|% 17,32
|
|BURVA
|18,08
|634.500
|% -14,96
|
|EKIZ
|1,17
|114.533
|% -8,59
|
|EGCYO
|0,44
|573.601
|% -8,33
|
|KSTUR
|22,50
|14.570
|% -7,71
|
|RYSAS
|11,82
|10.066.077
|% -7,22
|
|THYAO
|14,25
|1.196.864.299
|% -1,99
|
|GUSGR
|2,70
|954.145.224
|% -1,82
|
|PETKM
|4,12
|736.493.197
|% 1,23
|
|ASELS
|23,56
|594.443.708
|% 2,70
|
|TKNSA
|11,93
|352.556.210
|% 18,00
|
|GUSGR
|2,70
|954.145.224
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,57
|300.081.901
|% 3,29
|
|ALBRK
|1,76
|317.012.419
|% 1,73
|
|PETKM
|4,12
|736.493.197
|% 1,23
|
|KRDMD
|2,98
|340.416.989
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7472
|7,7860
|% -0,00
|
|Frank
|6,1182
|6,1551
|% 0,38
|
|Riyal
|1,5813
|1,5892
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.583
|10,97
|
|Altın Gr.
|303
|303
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|25,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|17,89
|
|Yarım
|963
|988
|8,65
|
|Çeyrek
|483
|494
|4,33
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,27
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,03
|
|B. Petrol
|58,12
|58,12
|-1,77
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TSKB, TOASO
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1537, 87 kaybederek (% -1.33 ) 114, 331
-
17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, BSOKE, PETUN, GSDHO, DESPC, ORMA, EGCEY
-
17:22
QNBFL, NETAS, COSMO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:22
RYSAS, EMNIS, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında