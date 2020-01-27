BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
27.01.2020 17:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
Sözleşme No
0A0BBC420010EBFD
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
27/01/2020
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 27 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A0BBC420010EBFD numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmesi Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814632
BIST
18:05120.150
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -1.992,05
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.000
18:055,9522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0094
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9579
En Düşük
5,9349
18:056,5580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
18:05302,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,28
|Açılış
|: 302,60
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|10,10
|48.100.103
|% 19,95
|
|CRFSA
|7,76
|71.991.553
|% 19,94
|
|TKNSA
|12,03
|443.915.134
|% 18,99
|
|DERIM
|11,08
|16.638.799
|% 17,87
|
|LINK
|24,50
|16.845.986
|% 15,13
|
|BURVA
|18,08
|809.876
|% -14,96
|
|RYSAS
|11,51
|12.596.496
|% -9,65
|
|EGCYH
|0,44
|1.153.585
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,44
|1.008.867
|% -8,33
|
|EKIZ
|1,18
|212.861
|% -7,81
|
|THYAO
|14,10
|1.692.011.633
|% -3,03
|
|GUSGR
|2,64
|1.062.111.424
|% -4,00
|
|PETKM
|4,08
|897.213.479
|% 0,25
|
|ASELS
|23,42
|773.679.963
|% 2,09
|
|KRDMD
|2,96
|464.927.172
|% -1,99
|
|GUSGR
|2,64
|1.062.111.424
|% -4,00
|
|CEMAS
|1,54
|356.338.279
|% 1,32
|
|PETKM
|4,08
|897.213.479
|% 0,25
|
|ALBRK
|1,74
|363.954.340
|% 0,58
|
|KRDMD
|2,96
|464.927.172
|% -1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7439
|7,7828
|% -0,04
|
|Frank
|6,1113
|6,1482
|% 0,27
|
|Riyal
|1,5824
|1,5903
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|9,09
|
|Altın Gr.
|303
|303
|2,41
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.032
|25,00
|
|Tam
|1.995
|2.045
|19,57
|
|Yarım
|964
|989
|9,46
|
|Çeyrek
|484
|495
|4,73
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,02
|
|B. Petrol
|58,18
|58,18
|-1,71
|
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