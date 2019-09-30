BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları









BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeVİOP İşlem İptali DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 30 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 18 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.Sözleşme İşlem NumarasıF_PGSUS0919 09FB0042000CF288F_PGSUS0919 09FB0042000CF289F_PGSUS0919 09FB0042000CF28AF_PGSUS0919 09FB0042000CF28BF_PGSUS0919 09FB0042000CF28CF_PGSUS0919 09FB0042000CF28DF_PGSUS0919 09FB0042000CF28EF_PGSUS0919 09FB0042000CF28FF_PGSUS0919 09FB0042000CF290F_PGSUS0919 09FB0042000CF291F_PGSUS0919 09FB0042000CF292F_PGSUS0919 09FB0042000CF293F_PGSUS0919 09FB0042000CF294F_PGSUS0919 09FB0042000CF295F_PGSUS0919 09FB0042000CF296F_PGSUS0919 09FB0042000CF297F_PGSUS0919 09FB0042000CF298F_PGSUS0919 09FB0042000CF299F_PGSUS0919 09FB0042000CF29AF_PGSUS0919 09FB0042000CF29BF_PGSUS0919 09FB0042000CF29CF_PGSUS0919 09FB0042000CF29DF_PGSUS0919 09FB0042000CF29EF_PGSUS0919 09FB0042000CF29FF_PGSUS0919 09FB0042000CF2A0F_PGSUS0919 09FB0042000CF2A1F_PGSUS0919 09FB0042000CF2A2F_PGSUS0919 09FB0042000CF2A3F_PGSUS0919 09FB0042000CF2A4F_PGSUS0919 09FB0042000CF2A5F_PGSUS0919 09FB0042000CF2A6F_PGSUS0919 09FB0042000CF2A7F_PGSUS0919 09FB0042000CF2A8F_PGSUS0919 09FB0042000CF2A9F_PGSUS0919 09FB0042000CF2AAF_PGSUS0919 09FB0042000CF2ABhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789305BIST