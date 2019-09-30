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BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları

30.09.2019 19:34
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BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )

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VİOP İşlem İptali Duyuruları

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 30 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 18 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem Numarası

F_PGSUS0919 09FB0042000CF288
F_PGSUS0919 09FB0042000CF289
F_PGSUS0919 09FB0042000CF28A
F_PGSUS0919 09FB0042000CF28B
F_PGSUS0919 09FB0042000CF28C
F_PGSUS0919 09FB0042000CF28D
F_PGSUS0919 09FB0042000CF28E
F_PGSUS0919 09FB0042000CF28F
F_PGSUS0919 09FB0042000CF290
F_PGSUS0919 09FB0042000CF291
F_PGSUS0919 09FB0042000CF292
F_PGSUS0919 09FB0042000CF293
F_PGSUS0919 09FB0042000CF294
F_PGSUS0919 09FB0042000CF295
F_PGSUS0919 09FB0042000CF296
F_PGSUS0919 09FB0042000CF297
F_PGSUS0919 09FB0042000CF298
F_PGSUS0919 09FB0042000CF299
F_PGSUS0919 09FB0042000CF29A
F_PGSUS0919 09FB0042000CF29B
F_PGSUS0919 09FB0042000CF29C
F_PGSUS0919 09FB0042000CF29D
F_PGSUS0919 09FB0042000CF29E
F_PGSUS0919 09FB0042000CF29F
F_PGSUS0919 09FB0042000CF2A0
F_PGSUS0919 09FB0042000CF2A1
F_PGSUS0919 09FB0042000CF2A2
F_PGSUS0919 09FB0042000CF2A3
F_PGSUS0919 09FB0042000CF2A4
F_PGSUS0919 09FB0042000CF2A5
F_PGSUS0919 09FB0042000CF2A6
F_PGSUS0919 09FB0042000CF2A7
F_PGSUS0919 09FB0042000CF2A8
F_PGSUS0919 09FB0042000CF2A9
F_PGSUS0919 09FB0042000CF2AA
F_PGSUS0919 09FB0042000CF2AB




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789305


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