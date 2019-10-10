BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
10.10.2019 19:00
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 10 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 18 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792429
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