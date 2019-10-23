BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
23.10.2019 10:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 23 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 18 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794329
BIST
10:5798.766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 879,62
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.289
En Düşük
98.637
10:575,7874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0210
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8119
En Düşük
5,7751
10:576,4418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0219
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,4689
En Düşük
6,4282
10:57277,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 277,91
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
277,00
BIST En Aktif Hisseler
|MARKA
|0,81
|3.471.447
|% 12,50
|
|EGCYH
|0,11
|1.983
|% 10,00
|
|DOKTA
|34,06
|3.690.718
|% 6,77
|
|CRDFA
|1,99
|2.798.806
|% 6,42
|
|TKURU
|12,30
|925.900
|% 5,76
|
|PRZMA
|3,90
|50.799
|% -6,92
|
|YAPRK
|3,80
|1.292
|% -6,86
|
|QNBFL
|23,42
|4.590
|% -6,32
|
|GLBMD
|0,97
|24.935
|% -3,00
|
|SODSN
|7,35
|2.940
|% -2,00
|
|DOAS
|8,89
|126.243.715
|% 3,98
|
|PGSUS
|67,40
|68.853.891
|% -0,30
|
|HALKB
|5,42
|56.964.688
|% -0,37
|
|EKGYO
|1,22
|42.702.138
|% 0,83
|
|VAKBN
|4,51
|36.339.200
|% 0,67
|
|EKGYO
|1,22
|42.702.138
|% 0,83
|
|OSTIM
|1,27
|20.616.688
|% 1,60
|
|DOAS
|8,89
|126.243.715
|% 3,98
|
|YKBNK
|2,40
|25.559.779
|% 2,56
|
|HALKB
|5,42
|56.964.688
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4284
|7,4657
|% -0,38
|
|Frank
|5,8262
|5,8613
|% -0,36
|
|Riyal
|1,5389
|1,5466
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|5,23
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,22
|
|Cumhuriyet
|1.848
|1.876
|-4,00
|
|Tam
|1.840
|1.886
|-5,90
|
|Yarım
|889
|912
|-2,86
|
|Çeyrek
|446
|456
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,58
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|59,43
|59,43
|-0,27
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