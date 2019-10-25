BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
25.10.2019 14:57
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 25 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 18 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794785
BIST
17:28100.334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -12,11
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.043
17:285,7640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7574
17:286,3963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0124
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,3934
17:28279,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,18
|Açılış
|: 279,99
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
281,51
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.616.908
|% 19,83
|
|DITAS
|7,69
|12.707.499
|% 17,58
|
|KLMSN
|11,79
|16.812.671
|% 15,59
|
|IHGZT
|2,64
|1.043.472
|% 14,29
|
|DOBUR
|3,60
|21.773.508
|% 10,77
|
|SEYKM
|4,50
|22.851
|% -6,25
|
|KRONT
|8,65
|3.362.616
|% -5,67
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|CEMAS
|1,16
|36.743.860
|% -4,92
|
|THYAO
|11,91
|771.993.596
|% 0,85
|
|ASELS
|18,64
|439.989.990
|% 2,59
|
|GARAN
|9,51
|386.544.161
|% -1,96
|
|AKBNK
|7,14
|191.747.011
|% -0,83
|
|TUPRS
|126,60
|190.619.898
|% 1,28
|
|IHLGM
|0,79
|101.058.280
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,25
|111.226.389
|% -3,85
|
|KRDMD
|2,22
|156.640.150
|% -0,89
|
|THYAO
|11,91
|771.993.596
|% 0,85
|
|ISFIN
|2,47
|158.731.494
|% 2,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3747
|7,4116
|% -0,18
|
|Frank
|5,7844
|5,8193
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5330
|1,5407
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.513
|8,67
|
|Altın Gr.
|280
|280
|1,18
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|11,00
|
|Tam
|1.845
|1.891
|10,36
|
|Yarım
|892
|915
|5,01
|
|Çeyrek
|447
|457
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,28
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,07
|
|B. Petrol
|61,09
|61,09
|-0,58
|
Seans Raporu
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17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 83 kaybederek (% 0.00 ) 96, 515
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17:41
IHGZT, KLNMA, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:41
ISKUR, EMNIS, DOKTA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:41METRO
Yüzde 5.64 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 033, 612 adet işlem
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17:40KLMSN
Yüzde 15.29 oranında artışla 11.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 524, 399 adet işlem