BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
19.11.2019 12:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında
19 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 18 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799620
BIST
12:50107.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 154,79
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.278
En Düşük
106.634
12:505,7234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0161
|Açılış
|: 5,7220
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
12:506,3344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0238
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
12:50269,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -1,75
|Açılış
|: 269,91
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
269,46
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|1,81
|12.773.636
|% 14,56
|
|OYLUM
|4,01
|11.004.726
|% 11,08
|
|UZERB
|1,43
|25.536
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,11
|4.500
|% 10,00
|
|YUNSA
|7,74
|62.224.849
|% 9,79
|
|EGCYO
|0,13
|130
|% -7,14
|
|YKGYO
|2,18
|10.946.300
|% -4,80
|
|PKENT
|126,10
|149.281
|% -4,47
|
|TIRE
|2,15
|25.690.156
|% -4,44
|
|BERA
|3,95
|12.415.588
|% -3,66
|
|THYAO
|14,08
|1.112.750.134
|% -0,98
|
|ASELS
|19,60
|349.947.579
|% 1,66
|
|TUPRS
|126,30
|241.457.505
|% 2,02
|
|GARAN
|10,21
|182.759.541
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,36
|173.833.610
|% -0,84
|
|HURGZ
|1,36
|131.194.191
|% 7,09
|
|EKGYO
|1,38
|121.986.522
|% 1,47
|
|THYAO
|14,08
|1.112.750.134
|% -0,98
|
|KRDMD
|2,36
|173.833.610
|% -0,84
|
|TSKB
|1,01
|50.158.121
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3836
|7,4206
|% -0,37
|
|Frank
|5,7451
|5,7797
|% -0,66
|
|Riyal
|1,5209
|1,5285
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|-5,08
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|1.795
|1.822
|-3,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|-6,88
|
|Yarım
|862
|884
|-3,33
|
|Çeyrek
|432
|442
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,07
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,87
|61,87
|-0,57
|