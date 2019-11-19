BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
19.11.2019 13:00
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 19 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 18 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799621
BIST
16:41107.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 553,85
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.550
En Düşük
106.634
16:415,7175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0220
|Açılış
|: 5,7190
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
16:416,3356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0226
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
16:41270,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,58
|Açılış
|: 270,03
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
268,75
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,48
|248.974.501
|% 16,54
|
|MARKA
|0,92
|9.963.106
|% 15,00
|
|MTRYO
|1,81
|13.250.421
|% 14,56
|
|OYLUM
|4,07
|15.432.515
|% 12,74
|
|RHEAG
|0,92
|18.380.335
|% 10,84
|
|KLNMA
|46,00
|2.532.782
|% -9,72
|
|BMELK
|1,55
|84.453
|% -9,36
|
|PKENT
|123,70
|299.159
|% -6,29
|
|TIRE
|2,14
|32.991.647
|% -4,89
|
|YAPRK
|5,53
|867.449
|% -4,66
|
|THYAO
|14,15
|1.978.848.216
|% -0,49
|
|ASELS
|19,48
|479.270.522
|% 1,04
|
|TUPRS
|127,30
|420.863.710
|% 2,83
|
|GARAN
|10,19
|306.705.404
|% 0,49
|
|PGSUS
|75,80
|286.501.845
|% -1,37
|
|HURGZ
|1,48
|248.974.501
|% 16,54
|
|EKGYO
|1,39
|197.010.131
|% 2,21
|
|THYAO
|14,15
|1.978.848.216
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,36
|235.784.333
|% -0,84
|
|OZGYO
|1,29
|93.867.218
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3784
|7,4154
|% -0,44
|
|Frank
|5,7470
|5,7816
|% -0,63
|
|Riyal
|1,5201
|1,5277
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.470
|-2,26
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|-6,29
|
|Yarım
|862
|885
|-3,04
|
|Çeyrek
|433
|442
|-1,52
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,12
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|61,72
|61,72
|-0,72
|
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