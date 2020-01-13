BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
13.01.2020 17:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 13 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler ve özel işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3.Bölüm 18 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812166
BIST
18:00120.354
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 1.689,85
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
18:005,8750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
18:006,5346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
18:00292,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,18
|Açılış
|: 292,69
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.069.598
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,31
|114.887.235
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|148.744.075
|% 19,93
|
|HUBVC
|25,22
|105.407.200
|% 19,87
|
|RYSAS
|6,88
|140.607.387
|% 19,86
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,16
|13.768.224
|% -5,88
|
|NIBAS
|5,00
|97.833
|% -5,12
|
|ITTFH
|3,42
|152.430.750
|% -4,74
|
|AKSUE
|15,02
|15.285.869
|% -4,33
|
|THYAO
|14,84
|2.403.973.106
|% 3,06
|
|PETKM
|4,09
|1.467.520.623
|% 4,60
|
|HALKB
|6,62
|680.657.638
|% 2,32
|
|KRDMD
|2,96
|668.661.171
|% 4,23
|
|ASELS
|22,88
|516.842.193
|% 0,79
|
|PETKM
|4,09
|1.467.520.623
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,58
|479.842.106
|% 3,95
|
|KRDMD
|2,96
|668.661.171
|% 4,23
|
|ALBRK
|1,72
|318.243.052
|% 1,18
|
|THYAO
|14,84
|2.403.973.106
|% 3,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6063
|7,6445
|% -0,57
|
|Frank
|6,0216
|6,0579
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5606
|1,5684
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|-10,30
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,55
|64,55
|-0,43
|
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