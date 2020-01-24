BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
24.01.2020 11:02
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 24 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3.Bölüm 18 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814259
BIST
11:51122.632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 92,06
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
122.417
11:515,9375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 5,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9410
En Düşük
5,9236
11:516,5584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0082
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5687
En Düşük
6,5503
11:51297,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,16
|Açılış
|: 297,07
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,43
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|ATLAS
|1,65
|4.908.191
|% 6,45
|
|AVGYO
|1,82
|10.364.824
|% 2,82
|
|AGYO
|2,14
|9.846.736
|% 2,39
|
|ALARK
|6,21
|33.504.950
|% 2,31
|
|ALCTL
|16,25
|14.797.579
|% 2,14
|
|ATSYH
|0,96
|10.622
|% -3,03
|
|AKGRT
|6,73
|1.977.502
|% -1,46
|
|AYGAZ
|13,79
|2.380.571
|% -1,29
|
|AEFES
|26,10
|3.188.362
|% -0,91
|
|ARCLK
|21,78
|14.496.059
|% -0,64
|
|ASELS
|22,90
|81.516.208
|% 0,26
|
|AKBNK
|8,78
|62.195.174
|% -0,23
|
|ALARK
|6,21
|33.504.950
|% 2,31
|
|BSOKE
|1,54
|19.147.927
|% 1,32
|
|BJKAS
|2,51
|15.922.903
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,54
|19.147.927
|% 1,32
|
|AKENR
|1,15
|10.535.567
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,78
|62.195.174
|% -0,23
|
|BJKAS
|2,51
|15.922.903
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,82
|10.364.824
|% 2,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7616
|7,8005
|% -0,05
|
|Frank
|6,0878
|6,1245
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5760
|1,5839
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.559
|-4,14
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,23
|62,23
|0,19
|
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