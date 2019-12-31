BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları
31.12.2019 10:20
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları )
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Türkçe
VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarn ve standart vade ayı Aralık 2019 olan aşağıdaki sözleşmeler 31 Aralık 2019 gün sonunda itfa olacaktır.
Sözleşme
Uzlaşma Şekli
DolarTL Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma
EuroTL Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma
EUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma
RubleTL Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma
YuanTL Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma
GBP/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma
Altın Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma
Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma
BIST30 Endeks Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma
BIST Banka Endeks Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma
BIST Sınai Endeks Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma
BIST Likit Banka Endeks Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma
BIST Banka Dışı Likit 10 Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma
SASX10 Endeksi Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma
Aylık Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma
1 Aylık TLREF Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma
Çelik Hurda Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma
Anadolu Kırmızı Buğday Vadeli İşlem Fiziki Teslimat
Makarnalık Buğday Vadeli İşlem Fiziki Teslimat
Ege Pamuk Vadeli İşlem Fiziki Teslimat
Pay Vadeli İşlem Fiziki Teslimat
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DolarTL Opsiyon Nakdi Uzlaşma
BIST30 Endeks Opsiyon Nakdi Uzlaşma
Pay Opsiyon Fiziki Teslimat
Söz konusu işlem günü sonunda sözleşmelerdeki açık pozisyonlar yukarıdaki tabloda belirtilen yöntem ile uzlaştırılacak ve kapatılacaktır.
Nakdi uzlaşmalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kar ve zararlar otomatik olarak hesaplara yansıtılacaktır.
Fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.
Fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde karda olan opsiyonlar otomatik kullanıma konu olacak olup hak kullanımı istenmeyen karda opsiyonlar veya hak kullanımı istenen başabaşta ve zararda opsiyonlar için talimat verilmesi gerekmektedir. Kullanıma konu olan fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.
Yeni açılacak standart vade ayına sahip sözleşmeler 2 Ocak Perşembe gününden itibaren işlem görmeye başlayacaktır. İşleme kapatılacak ve yeni işleme açılacak tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin detaylı bilgiye http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi ve http://connect.borsaistanbul.com sayfalarındaki 2 Ocak 2020 tarihli Mevcut Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklik Dosyası adlı raporlardan erişilebilecektir.
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806072
BIST