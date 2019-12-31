BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları









BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarn ve standart vade ayı Aralık 2019 olan aşağıdaki sözleşmeler 31 Aralık 2019 gün sonunda itfa olacaktır.SözleşmeUzlaşma ŞekliDolarTL Vadeli İşlem Nakdi UzlaşmaEuroTL Vadeli İşlem Nakdi UzlaşmaEUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem Nakdi UzlaşmaRubleTL Vadeli İşlem Nakdi UzlaşmaYuanTL Vadeli İşlem Nakdi UzlaşmaGBP/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem Nakdi UzlaşmaAltın Vadeli İşlem Nakdi UzlaşmaDolar/Ons Altın Vadeli İşlem Nakdi UzlaşmaBIST30 Endeks Vadeli İşlem Nakdi UzlaşmaBIST Banka Endeks Vadeli İşlem Nakdi UzlaşmaBIST Sınai Endeks Vadeli İşlem Nakdi UzlaşmaBIST Likit Banka Endeks Vadeli İşlem Nakdi UzlaşmaBIST Banka Dışı Likit 10 Vadeli İşlem Nakdi UzlaşmaSASX10 Endeksi Vadeli İşlem Nakdi UzlaşmaAylık Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem Nakdi Uzlaşma1 Aylık TLREF Vadeli İşlem Nakdi UzlaşmaÇelik Hurda Vadeli İşlem Nakdi UzlaşmaAnadolu Kırmızı Buğday Vadeli İşlem Fiziki TeslimatMakarnalık Buğday Vadeli İşlem Fiziki TeslimatEge Pamuk Vadeli İşlem Fiziki TeslimatPay Vadeli İşlem Fiziki Teslimat------- -------DolarTL Opsiyon Nakdi UzlaşmaBIST30 Endeks Opsiyon Nakdi UzlaşmaPay Opsiyon Fiziki TeslimatSöz konusu işlem günü sonunda sözleşmelerdeki açık pozisyonlar yukarıdaki tabloda belirtilen yöntem ile uzlaştırılacak ve kapatılacaktır.Nakdi uzlaşmalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kar ve zararlar otomatik olarak hesaplara yansıtılacaktır.Fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.Fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde karda olan opsiyonlar otomatik kullanıma konu olacak olup hak kullanımı istenmeyen karda opsiyonlar veya hak kullanımı istenen başabaşta ve zararda opsiyonlar için talimat verilmesi gerekmektedir. Kullanıma konu olan fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.Yeni açılacak standart vade ayına sahip sözleşmeler 2 Ocak Perşembe gününden itibaren işlem görmeye başlayacaktır. İşleme kapatılacak ve yeni işleme açılacak tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin detaylı bilgiye http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi ve http://connect.borsaistanbul.com sayfalarındaki 2 Ocak 2020 tarihli Mevcut Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklik Dosyası adlı raporlardan erişilebilecektir.Önemle duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806072BIST