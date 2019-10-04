BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri
04.10.2019 18:20
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Yabancı Yatırımcı İşlemleri )
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Türkçe
Yabancı Yatırımcı İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yabancı yatırımcıların Pay Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformunda gerçekleştirdiği 2019 yılı Eylül ayına ilişkin işlemler ekteki tabloda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790518
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,13
|Açılış
|: 275,50
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71