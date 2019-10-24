***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 33.012.769 0 0 0 0 0 0 0 -187.490.570 0 0 0 151.796.455 0 -22.344.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.001.274 0 68.658.765 7.672.103 0 61.306.650 0 61.306.650Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler17 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler17 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler17 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler17 0 0 0Diğer Düzeltmeler17 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar17 0 0 0Transferler17 0 0 -509.196 -10.001.274 18.182.573 -7.672.103 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 25.509.619 -3.095.563 -3.838.848 18.575.208 0 18.575.208Dönem Karı (Zararı)17 -3.838.848 -3.838.848 0 -3.838.848Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 25.509.619 -3.095.563 22.414.056 0 22.414.056Sermaye Arttırımı17 0 0 0Sermaye Azaltımı17 0 0 0 0 0Sermaye Avansı17 25.000.000 25.000.000 0 25.000.000Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi17 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi17 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları17 0 0 0Kar Payları17 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler17 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -1.400.000 -6.072.862 -7.472.862 0 -7.472.862Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması17 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış17 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler17 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları17 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar17 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar17 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar17 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar17 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)17 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -1.400.000 0 0 -187.490.570 0 0 0 176.796.878 0 -25.439.709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.768.476 -3.838.848 0 97.408.996 0 97.408.996Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.456 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 40.770.794 57.969.655 0 138.838.421 0 138.838.421Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler17 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler17 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler17 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler17 0 0 0Diğer Düzeltmeler17 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar17 33.012.769 0 0 0 25.000.000 -7.472.861 0 0 -149.992.456 0 0 0 161.550.675 0 -29.473.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.472.861 0 0 0 40.770.794 57.969.655 138.838.421 0 138.838.421Transferler17 0 0 0 -673.159 1.467.583 0 57.175.231 -57.969.655 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 0 -2.235.278 38.750.832 36.515.554 0 36.515.554Dönem Karı (Zararı)17 38.750.832 38.750.832 0 38.750.832Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 0 -2.235.278 -2.235.278 0 -2.235.278Sermaye Arttırımı17 28.987.231 -25.000.000 4.565.883 8.553.114 0 8.553.114Sermaye Azaltımı17 0 0 0 0 0Sermaye Avansı17 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi17 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi17 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları17 0 0 0Kar Payları17 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler17 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 -2.136.889 2.136.890 -2.136.890 -2.136.889 0 -2.136.889Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)17 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması17 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış17 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler17 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları17 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar17 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar17 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar17 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar17 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)17 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -149.992.456 0 0 0 160.877.516 0 -31.708.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 95.809.135 38.750.832 0 181.770.200 0 181.770.200Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.106.946 -143.250.287Dönem Karı (Zararı)38.750.832 -3.838.848Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)38.750.832 -3.838.848Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler63.955.755 -51.411.535Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.348.507 11.605.522Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler94.755 54.000Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler94.755 54.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.904.415 2.460.008Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.045.731 2.854.735Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-141.316 -550.076Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 155.349Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.420.216 2.744.931Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerFaiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.959.545 2.951.963Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri501.076 -458.144Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-40.405 251.112Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler29.122.389 -5.783.351Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -27.173.123Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -27.173.123Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.865.114 -32.845.243Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-799.641 -2.474.279Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-799.641 -2.474.279İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-78.672.043 -87.631.964Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.945.450 -109.974.242İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)20.602 -24.163İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.966.052 -109.950.079Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.703.685 -1.511.661İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-28.390 19.740İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.675.295 -1.531.401Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.428.716 -24.922.157Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.740.387 -1.490.520Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-53.347.222 51.691.082İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)55.813 138.829İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-53.403.035 51.552.253Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.982.436 -835.374İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.489.019 -589.092Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.854.540 -1.629.688Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.343.559 1.040.596Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları24.034.544 -142.882.347Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.921.776 -2.300.307Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 1.385.160Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.005.822 547.207YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.173.219 -69.771.205Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri799.641 3.358.671Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri799.641 3.358.671Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.972.860 -73.103.000Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.972.860 -73.103.000Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıYatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit GirişleriDevlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 -26.876FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.619.899 220.688.453Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri8.553.114 25.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-2.136.889 -7.472.861İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.136.889 -7.472.861Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri133.360.310 183.158.764Kredilerden Nakit Girişleri132.933.932 183.975.619Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri426.378 -816.855Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-138.389.503 32.131.849Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-138.389.503 32.131.849Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıÖdenen TemettülerÖdenen Faiz-16.006.931 -12.129.299Alınan FaizYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-686.172 7.666.961Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi403.739 5.783.351NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-282.433 13.450.312DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.482.075 12.970.185DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.199.642 26.420.497Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 8.199.642 8.482.075Ticari Alacaklar5 209.329.504 198.432.582İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 0 20.602İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 209.329.504 198.411.980Diğer Alacaklar6 4.470.459 2.766.774İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 10.420 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.460.039 2.766.774Stoklar9 122.643.628 112.214.912Peşin Ödenmiş Giderler7 7.059.342 2.831.773İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27 110.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.949.342 2.831.773Diğer Dönen Varlıklar8 8.845.772 11.700.312İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 8.845.772 11.700.312ARA TOPLAM360.548.347 336.428.428TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR360.548.347 336.428.428DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 175.790.000 175.790.000Maddi Duran Varlıklar10 245.419.713 254.357.137Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 13.200.336 11.638.559Peşin Ödenmiş Giderler7 953.241 440.423İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 953.241 440.423Ertelenmiş Vergi Varlığı24 0 3.484.495TOPLAM DURAN VARLIKLAR435.363.290 445.710.614TOPLAM VARLIKLAR795.911.637 782.139.042KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar215.768.506 153.792.795İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar215.768.506 153.792.795Banka Kredileri4 215.134.416 150.706.532Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 634.090 3.086.263Ticari Borçlar64.889.775 113.398.022İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 55.813 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 64.833.962 113.398.022Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 7.537.300 4.791.373Devlet Teşvik ve Yardımları14 164.740 164.740Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 5.881.965 1.899.529İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 5.881.965 1.899.529Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 333.408 770.531Kısa Vadeli Karşılıklar8.671.734 8.363.599Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.889.770 2.440.319Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 5.781.964 5.923.280Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 3.704.161 5.354.229İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 3.704.161 5.354.229ARA TOPLAM306.951.589 288.534.818TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER306.951.589 288.534.818UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar268.264.507 321.750.213İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar268.264.507 321.750.213Banka Kredileri4 268.264.507 321.487.922Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 0 262.291Ticari Borçlar7.129.234 11.467.133İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 7.129.234 11.467.133Devlet Teşvik ve Yardımları14 169.909 169.909Uzun Vadeli Karşılıklar25.367.275 20.898.674Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 25.367.275 20.898.674Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 6.258.923 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler8 0 479.874İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler8 0 479.874TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER307.189.848 354.765.803TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER614.141.437 643.300.621ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar181.770.200 138.838.421Ödenmiş Sermaye17 62.000.000 33.012.769Sermaye Avansı17 0 25.000.000Geri Alınmış Paylar (-)17 -9.609.750 -7.472.861Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 4.565.883 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi17 -149.992.456 -149.992.456Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)129.169.223 132.077.658Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)129.169.223 132.077.658Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 160.877.517 161.550.674Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15, 17 -31.708.294 -29.473.016Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 11.077.333 7.472.861Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler17 9.609.750 7.472.861Diğer Kısıtlanmış Yedekler1.467.583Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 95.809.135 40.770.794Net Dönem Karı veya Zararı17 38.750.832 57.969.656TOPLAM ÖZKAYNAKLAR181.770.200 138.838.421TOPLAM KAYNAKLAR795.911.637 782.139.042Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 492.819.258 400.175.517 170.709.835 163.587.001Satışların Maliyeti18 -367.297.207 -242.957.233 -131.965.345 -92.855.071TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)125.522.051 157.218.284 38.744.490 70.731.930BRÜT KAR (ZARAR)125.522.051 157.218.284 38.744.490 70.731.930Genel Yönetim Giderleri19 -16.216.151 -13.320.073 -5.574.985 -4.869.656Pazarlama Giderleri19 -33.859.214 -23.852.302 -11.534.338 -8.606.818Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 50.836.902 108.941.769 10.706.063 69.545.624Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -47.147.220 -97.851.625 -17.892.823 -63.607.345ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)79.136.368 131.136.053 14.448.407 63.193.735Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 799.641 33.224.047 776.484 31.665.059FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)79.936.009 164.360.100 15.224.891 94.858.794Finansman Gelirleri21 6.740.854 9.345.322 4.211.905 4.881.458Finansman Giderleri22 -37.014.777 -210.389.513 17.821.423 -141.267.152SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)49.662.086 -36.684.091 37.258.219 -41.526.900Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.911.254 32.845.243 -8.788.536 33.250.730Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -609.017 0 -333.408 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -10.302.237 32.845.243 -8.455.128 33.250.730SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38.750.832 -3.838.848 28.469.683 -8.276.170DÖNEM KARI (ZARARI)25 38.750.832 -3.838.848 28.469.683 -8.276.170Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları38.750.832 -3.838.848 28.469.683 -8.276.170Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 25 0,00750000 -0,00120000 0,00460000 -0,00250000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.235.278 22.414.053 -1.856.135 23.738.561Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 31.219.416 0 31.219.416Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -2.794.097 -3.869.456 -2.320.168 -2.213.819Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler558.819 -4.935.907 464.033 -5.267.036Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 558.819 -4.935.907 464.033 -5.267.036Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.235.278 22.414.053 -1.856.135 23.738.561TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)36.515.554 18.575.205 26.613.548 15.462.391Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları36.515.554 18.575.205 26.613.548 15.462.391http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794619BIST