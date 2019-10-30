***BOYP*** BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
30.10.2019 18:09
***BOYP*** BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30.10.2019 tarihli yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizin daha önce gönderdiği özel durum açıklamalarının dışında, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
19 ve 26 Eylül 2019 tarihlerinde, henüz satma hakkı kullanımına ilişkin üç aylık hak düşürücü süre bitmeden, Şirketimiz tarafından KAP'a iletilen, ana ortağımız Mayhoola'nın en geç söz konusu hak düşürücü sürenin sona erdiği günü tarihi takip eden üç iş günü içerisinde ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak için Şirketimize başvuracağına ve ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımında bedelin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.2) ("Tebliğ") çerçevesinde belirleneceğine ilişkin açıklamasını tekrar yatırımcılarımıza hatırlatmak isteriz. Bu kapsamda kamuya açıklanan şekilde, Tebliğ Madde 6/(2)/(a)/(1) hükmünde öngörülen SPK mevzuatı tahtındaki fiyata uygun olarak Mayhoola tarafından hâkim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarih olan 27 Haziran 2019 tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 5,3619 TL fiyatından ortaklıktan çıkarma hakkı kullanılacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin onayına tabi olarak, ortaklıktan çıkarma hakkı kullanım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Şirket borsa kotundan ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun kapsamından çıkarılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795440
BIST
18:0598.692
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -1.146,27
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.666
En Düşük
98.504
18:055,7309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0066
|Açılış
|: 5,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,6996
18:056,3672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0098
|Açılış
|: 6,3650
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|Önceki Kapanış
|: 6,3400
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6,4174
En Düşük
6,3394
18:05272,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -1,73
|Açılış
|: 272,84
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
272,68
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|2,95
|50.233.119
|% 19,92
|
|SALIX
|5,50
|39.243
|% 16,03
|
|DITAS
|8,07
|13.849.953
|% 13,66
|
|NATEN
|8,35
|93.662.607
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,58
|48.535.889
|% 11,54
|
|DENIZ
|23,24
|8.691.639
|% -9,57
|
|SANEL
|3,31
|636.089
|% -9,32
|
|EGCYH
|0,10
|76.731
|% -9,09
|
|BOSSA
|5,25
|30.788.536
|% -6,25
|
|DZGYO
|3,34
|8.377.271
|% -6,18
|
|THYAO
|11,63
|840.088.102
|% -1,77
|
|ISFIN
|2,62
|696.572.514
|% -3,32
|
|GARAN
|9,23
|598.283.474
|% -2,53
|
|FENER
|15,26
|474.554.540
|% 7,84
|
|AKBNK
|6,93
|330.200.276
|% -2,39
|
|ISFIN
|2,62
|696.572.514
|% -3,32
|
|IHLGM
|0,73
|115.474.287
|% -3,95
|
|IHLAS
|0,58
|48.535.889
|% 11,54
|
|THYAO
|11,63
|840.088.102
|% -1,77
|
|KRDMD
|2,19
|152.782.445
|% -1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3388
|7,3756
|% -0,30
|
|Frank
|5,7375
|5,7721
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5217
|1,5293
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.486
|-2,09
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|1.827
|1.855
|7,00
|
|Tam
|1.816
|1.861
|3,11
|
|Yarım
|878
|900
|1,51
|
|Çeyrek
|440
|450
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,70
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|60,23
|60,23
|-1,36
|