***BOYP*** BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***BOYP*** BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAşağıdaki açıklama, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30.10.2019 tarihli yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizin daha önce gönderdiği özel durum açıklamalarının dışında, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.19 ve 26 Eylül 2019 tarihlerinde, henüz satma hakkı kullanımına ilişkin üç aylık hak düşürücü süre bitmeden, Şirketimiz tarafından KAP'a iletilen, ana ortağımız Mayhoola'nın en geç söz konusu hak düşürücü sürenin sona erdiği günü tarihi takip eden üç iş günü içerisinde ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak için Şirketimize başvuracağına ve ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımında bedelin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.2) ("Tebliğ") çerçevesinde belirleneceğine ilişkin açıklamasını tekrar yatırımcılarımıza hatırlatmak isteriz. Bu kapsamda kamuya açıklanan şekilde, Tebliğ Madde 6/(2)/(a)/(1) hükmünde öngörülen SPK mevzuatı tahtındaki fiyata uygun olarak Mayhoola tarafından hâkim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarih olan 27 Haziran 2019 tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 5,3619 TL fiyatından ortaklıktan çıkarma hakkı kullanılacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin onayına tabi olarak, ortaklıktan çıkarma hakkı kullanım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Şirket borsa kotundan ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun kapsamından çıkarılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795440BIST