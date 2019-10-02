***BOYP*** BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim









***BOYP*** BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ortaklıktan Çıkarma Hakkı Kullanımına İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSatma Hakkının Doğma Tarihi 27.06.2019Açıklamayı Yapan Hakim Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Mayhoola for Investments LLCToplam Oy Oranı (%) 98,01Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi 27.09.2019Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Saati 17:00Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedele İlişkin Açıklama Bknz Açıklamalarİşlemler İle İlgili Kullanılacak Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İlgili Hesap No 66071Satma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Zamanı İş Yatırım'a yazılı olarak başvuran Şirket ortaklarına ödemeler, satma hakkı kullanımına ilişkin başvuruya müteakiben en geç 8 iş günü içinde yapılacaktır.Satma Hakkı Kullanım BedeliPay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım BedeliBOYP, TRAALTIN91B5 8,1318Para Birimi TRYGünlük Satma Hakkı Kullanım BilgileriPay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunulan Tarih Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Kişi Sayısı Sermayedeki Oranı (%) Toplam Satma Hakkı Kullanım BedeliBOYP, TRAALTIN91B5 25.07.2019 34 0,585 31.314.174,45BOYP, TRAALTIN91B5 26.07.2019 8 0,259 13.853.996,28BOYP, TRAALTIN91B5 29.07.2019 18 0,2193 11.726.547,34BOYP, TRAALTIN91B5 30.07.2019 5 0,2067 11.052.945,86BOYP, TRAALTIN91B5 26.08.2019 1 0,0228 1.219.770BOYP, TRAALTIN91B5 05.09.2019 2 0,03 1.601.964,6BOYP, TRAALTIN91B5 06.09.2019 3 0,0237 1.265.706,54BOYP, TRAALTIN91B5 09.09.2019 4 0,0349 1.867.526,39BOYP, TRAALTIN91B5 10.09.2019 3 0,0249 1.332.566,2BOYP, TRAALTIN91B5 11.09.2019 2 0,0033 175.218,15BOYP, TRAALTIN91B5 17.09.2019 1 0 1,73BOYP, TRAALTIN91B5 19.09.2019 3 0,033 1.772.748,66BOYP, TRAALTIN91B5 20.09.2019 7 0,042 2.232.187,23BOYP, TRAALTIN91B5 23.09.2019 5 0,032 1.719.026,57BOYP, TRAALTIN91B5 24.09.2019 6 0,076 4.079.855,6BOYP, TRAALTIN91B5 25.09.2019 6 0,019 1.018.126,32BOYP, TRAALTIN91B5 26.09.2019 18 0,063 3.353.170,24BOYP, TRAALTIN91B5 27.09.2019 32 0,241 12.888.819,8Toplam Satma Hakkı Kullanım BilgileriSatma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Toplam Kişi Sayısı 158Satma Hakkı Kullanım Bedeli Genel Toplamı 102.474.351,96Sermayedeki Pay Oranları (%) 1,92Hakim Ortağın Sermayedeki Pay Oranı (%) 99,92Ortaklıktan ÇıkarmaPay Grup Bilgileri Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanılmasında Satım Bedeli Ortaklıktan Çıkarılacak Pay MiktarıBOYP, TRAALTIN91B5 5,3619 520.962,049Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı Talebinde Bulunulması Amacıyla Ortaklığa Başvurulma Tarihi 02.10.2019Ek Açıklamalar26 Haziran 2019 tarihinde Mayhoola for Investments LLC'nin ("Mayhoola") Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'de ("Şirket") sahip olduğu oy haklarının %98'i geçmesi neticesinde 27 Haziran 2019 tarihinde başlatılan satma hakkı kullanımına ilişkin üç aylık hak düşürücü süre 27 Eylül 2019 tarihinde sona ermiştir.Üç aylık hak düşürücü süre içerisinde Mayhoola hariç diğer ortakların Şirket'teki pay sahiplikleri oranı %0.08'e düşmüştür ve Mayhoola, 2 Ekim 2019 tarihinde ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak için Şirket'e başvurmuştur. Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılmasında satım bedeli Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.2) ("Tebliğ") çerçevesinde belirlenmiştir. Bu doğrultuda Tebliğ Madde 6/(2)/(a)/(1) hükmünde öngörüldüğü şekilde, Mayhoola tarafından hâkim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarih olan 27 Haziran 2019 tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 5,3619 TL fiyatından ortaklıktan çıkarma hakkı kullanılacaktır.Ortaklıktan çıkarma hakkına ve bu çerçevede Şirket'in (BOYP) Borsa İstanbul A.Ş. kotundan çıkartılmasına dair çerçevesindeki süreç, aşağıdaki şekilde ilerleyecektir:(i) Mayhoola'nın 2 Ekim 2019 tarihli başvurusuna istinaden Şirket yönetim kurulunca ortaklıktan çıkarma hakkına konu payların iptali ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların ihracı amacıyla karar alınacaktır.(ii) Tahsisli sermaye artırımı düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak yeni payların ihracının onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuru yapılacaktır.(iii) SPK'ya başvuru ile eş zamanlı olarak payların borsa kotundan çıkarılması için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulacaktır.(iv) SPK'nın onayını izleyen üç iş günü içinde, onaylı ihraç belgesi ticaret siciline tescil edilecek ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanacaktır. Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımına konu olan önceki paylar, tescil tarihi itibarıyla iptal edilmiş olacaktır.(v) İptal edilen paylara Tebliğ Madde 6/(2)/(a)/(1) uyarınca bir TL nominal değerli pay başına belirlenmiş fiyat olan 5,3619 TL ödenecektir.(vi) Ortaklıktan çıkarma bedellerinin Mayhoola hariç pay sahiplerinin hesaplarına yatırılması, söz konusu payların iptali ve yeni ihraç edilecek payların hâkim ortak hesabına aktarılması talebi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'na ("MKK") başvurulacaktır.(vii) Söz konusu tarih itibarıyla MKK sisteminde Şirket nezdinde izlenen paylar ile kaydileştirilmeyen ve anılan tarihten sonra pay sahibi olduğunu ispat eden kişilerin paylarına ilişkin bakiye tutar, Şirket tarafından üç yıllık bir süre boyunca ilgili yatırım kuruluşları vasıtasıyla Takasbank nezdinde açılacak özel bir bloke hesapta nemalandırılmak suretiyle tutulacaktır.(viii) MKK sisteminde kayden izlenen paylara ilişkin tutarlar, MKK tarafından hak sahipleri hesaplarına aktarılmak üzere ilgili yatırım kuruluşları hesaplarına transfer edilecektir.(ix) Bu sürecin tamamlanmasının ardından, Borsa İstanbul A.Ş tarafından Şirketin Borsa kotundan çıkarılmasına ve işlem görmekten sürekli men edilmesine karar verilecek, kararın KAP'ta duyurulmasını izleyen iş günü söz konusu karar yürürlüğe girecektir. Bu işlemle birlikte Şirket SPK tarafından re'sen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789718BIST