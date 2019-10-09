***BOYP*** BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim









***BOYP*** BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ortaklıktan Çıkarma Sürecine İlişkin SPK ve Borsa Başvuruları hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSatma Hakkının Doğma Tarihi 27.06.2019Açıklamayı Yapan Hakim Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Mayhoola for Investments LLCToplam Oy Oranı (%) 98,01Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi 27.09.2019Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Saati 17:00Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedele İlişkin Açıklama Bknz Açıklamalarİşlemler İle İlgili Kullanılacak Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İlgili Hesap No 66071Satma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Zamanı İş Yatırım'a yazılı olarak başvuran Şirket ortaklarına ödemeler, satma hakkı kullanımına ilişkin başvuruya müteakiben en geç 8 iş günü içinde yapılacaktır.Satma Hakkı Kullanım BedeliPay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım BedeliBOYP, TRAALTIN91B5 8,1318Para Birimi TRYGünlük Satma Hakkı Kullanım BilgileriPay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunulan Tarih Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Kişi Sayısı Sermayedeki Oranı (%) Toplam Satma Hakkı Kullanım BedeliBOYP, TRAALTIN91B5 25.07.2019 34 0,585 31.314.174,45BOYP, TRAALTIN91B5 26.07.2019 8 0,259 13.853.996,28BOYP, TRAALTIN91B5 29.07.2019 18 0,2193 11.726.547,34BOYP, TRAALTIN91B5 30.07.2019 5 0,2067 11.052.945,86BOYP, TRAALTIN91B5 26.08.2019 1 0,0228 1.219.770BOYP, TRAALTIN91B5 05.09.2019 2 0,03 1.601.964,6BOYP, TRAALTIN91B5 06.09.2019 3 0,0237 1.265.706,54BOYP, TRAALTIN91B5 09.09.2019 4 0,0349 1.867.526,39BOYP, TRAALTIN91B5 10.09.2019 3 0,0249 1.332.566,2BOYP, TRAALTIN91B5 11.09.2019 2 0,0033 175.218,15BOYP, TRAALTIN91B5 17.09.2019 1 0 1,73BOYP, TRAALTIN91B5 19.09.2019 3 0,033 1.772.748,66BOYP, TRAALTIN91B5 20.09.2019 7 0,042 2.232.187,23BOYP, TRAALTIN91B5 23.09.2019 5 0,032 1.719.026,57BOYP, TRAALTIN91B5 24.09.2019 6 0,076 4.079.855,6BOYP, TRAALTIN91B5 25.09.2019 6 0,019 1.018.126,32BOYP, TRAALTIN91B5 26.09.2019 18 0,063 3.353.170,24BOYP, TRAALTIN91B5 27.09.2019 32 0,241 12.888.819,8Toplam Satma Hakkı Kullanım BilgileriSatma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Toplam Kişi Sayısı 158Satma Hakkı Kullanım Bedeli Genel Toplamı 102.474.351,96Sermayedeki Pay Oranları (%) 1,92Hakim Ortağın Sermayedeki Pay Oranı (%) 99,92Ortaklıktan ÇıkarmaPay Grup Bilgileri Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanılmasında Satım Bedeli Ortaklıktan Çıkarılacak Pay MiktarıBOYP, TRAALTIN91B5 5,3619 520.962,049Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı Talebinde Bulunulması Amacıyla Ortaklığa Başvurulma Tarihi 02.10.2019SPK Başvuru Tarihi 09.10.2019Borsa Kotundan Çıkarılmak Üzere Borsa‘ya Başvuru Tarihi 09.10.2019Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ortaklıktan çıkarma hakkına konu, hakim ortak hissesi dışındaki diğer pay sahiplerinin toplam 520.962,049 TL nominal bedelli payların iptal edilerek sermaye azaltımı yapılmasına, iptal edilen söz konusu paylar karşılığında 520.962,049 TL tutarında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılmasına, eş zamanlı ve pay iptaline eş tutarlı olarak gerçekleştirilen sermaye artırımı neticesinde Şirketimiz sermayesinin tekrar 657.700.000 TL'na çıkarılmasına, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin bu çerçevede tadiline, çıkarılmış sermayenin artırılması suretiyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve tadil metninin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Şirketimiz paylarının kottan çıkarılması amacıyla da Borsa İstanbul A.Ş.' ye başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. başvuruları Şirketimiz tarafından 09.10.2019 tarihinde ( bugün) yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791892BIST