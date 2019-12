***BOYP*** BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim









***BOYP*** BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ortaklıktan Çıkarma Sürecine İlişkin SPK Başvuru Onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSatma Hakkının Doğma Tarihi 27.06.2019Açıklamayı Yapan Hakim Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Mayhoola for Investments LLCToplam Oy Oranı (%) 98,01Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi 27.09.2019Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Saati 17:00Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedele İlişkin Açıklama Bknz Açıklamalarİşlemler İle İlgili Kullanılacak Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.İlgili Hesap No 66071Satma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Zamanı İş Yatırım'a yazılı olarak başvuran Şirket ortaklarına ödemeler, satma hakkı kullanımına ilişkin başvuruya müteakiben en geç 8 iş günü içinde yapılacaktır.Satma Hakkı Kullanım BedeliPay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım BedeliBOYP, TRAALTIN91B5 8,1318Para Birimi TRYGünlük Satma Hakkı Kullanım BilgileriPay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunulan Tarih Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Kişi Sayısı Sermayedeki Oranı (%) Toplam Satma Hakkı Kullanım BedeliBOYP, TRAALTIN91B5 25.07.2019 34 0,585 31.314.174,45BOYP, TRAALTIN91B5 26.07.2019 8 0,259 13.853.996,28BOYP, TRAALTIN91B5 29.07.2019 18 0,2193 11.726.547,34BOYP, TRAALTIN91B5 30.07.2019 5 0,2067 11.052.945,86BOYP, TRAALTIN91B5 26.08.2019 1 0,0228 1.219.770BOYP, TRAALTIN91B5 05.09.2019 2 0,03 1.601.964,6BOYP, TRAALTIN91B5 06.09.2019 3 0,0237 1.265.706,54BOYP, TRAALTIN91B5 09.09.2019 4 0,0349 1.867.526,39BOYP, TRAALTIN91B5 10.09.2019 3 0,0249 1.332.566,2BOYP, TRAALTIN91B5 11.09.2019 2 0,0033 175.218,15BOYP, TRAALTIN91B5 17.09.2019 1 0 1,73BOYP, TRAALTIN91B5 19.09.2019 3 0,033 1.772.748,66BOYP, TRAALTIN91B5 20.09.2019 7 0,042 2.232.187,23BOYP, TRAALTIN91B5 23.09.2019 5 0,032 1.719.026,57BOYP, TRAALTIN91B5 24.09.2019 6 0,076 4.079.855,6BOYP, TRAALTIN91B5 25.09.2019 6 0,019 1.018.126,32BOYP, TRAALTIN91B5 26.09.2019 18 0,063 3.353.170,24BOYP, TRAALTIN91B5 27.09.2019 32 0,241 12.888.819,8Toplam Satma Hakkı Kullanım BilgileriSatma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Toplam Kişi Sayısı 158Satma Hakkı Kullanım Bedeli Genel Toplamı 102.474.351,96Sermayedeki Pay Oranları (%) 1,92Hakim Ortağın Sermayedeki Pay Oranı (%) 99,92Ortaklıktan ÇıkarmaPay Grup Bilgileri Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanılmasında Satım Bedeli Ortaklıktan Çıkarılacak Pay MiktarıBOYP, TRAALTIN91B5 5,3619 520.962,049Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı Talebinde Bulunulması Amacıyla Ortaklığa Başvurulma Tarihi 02.10.2019SPK Başvuru Tarihi 09.10.2019Borsa Kotundan Çıkarılmak Üzere Borsa‘ya Başvuru Tarihi 09.10.2019Ek AçıklamalarŞirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde Şirket'in oy haklarının %99,92'sine sahip olan Hakim ortağımız Mayhoola for Investments LLC'nin üç aylık hak düşürücü süreden sonra satma hakkını kullanmayan diğer ortakların ortaklıktan çıkarılması ve bu ortaklara ait toplam 520.962,049 TL nominal değerli payların iptali ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak ve hakim ortağımıza tahsisli olarak yapılacak sermaye artırımı amacıyla hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması talebi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır (05.12.2019 tarih ve 2019/65 sayılı SPK Bülteni).Şirket paylarının işlem görmekten sürekli olarak men edilmesine ilişkin Borsa kararının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasını izleyen ilk işgünü itibarıyla Şirket Kurul tarafından re'sen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılacaktır.İlgili süreç şu şekilde ilerleyecektir:- SPK onaylı ihraç belgesinin Kurul'dan teslim alınmasını izleyen 3 işgünü içinde, ihraç belgesi ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin yeni şekli ticaret siciline tescil edilecek ve TTSG'de yayınlanacaktır. Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımına konu olan önceki paylar, tescil tarihi itibarıyla iptal edilmiş olacaktır.- Pay bedellerinin pay sahiplerinin hesaplarına yatırılması ve yeni ihraç edilecek payların hakim ortak hesabına aktarılması talebi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulacaktır.- İptal edilen paylara Tebliğ'in 6'ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Ortaklıktan çıkarma, hakim ortak konumunun kazanıldığı ve kamuya ilk açıklamanın yapıldığı tarih olan 27.06.2019 tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 1 TL nominal bedelli pay için 5,3619 TL esas alınarak ödenecektir.- MKK sisteminde kayden izlenen paylara ilişkin tutarlar, MKK tarafından hak sahipleri hesaplarına aktarılmak üzere ilgili yatırım kuruluşları hesaplarına transfer edilecektir.- Kaydi sistemde olmayan paylar için pay bedelleri, ortaklık tarafından üç yıllık bir süre boyunca ilgili yatırım kuruluşları vasıtasıyla Takasbank nezdinde açılacak özel bir bloke hesapta nemalandırılmak suretiyle tutulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802140BIST