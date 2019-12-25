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***BOYP*** BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim

25.12.2019 18:16
GÜNCEL HABERLER



***BOYP*** BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi MKK İşlemlerinin ve Ortaklıktan Çıkarma Hakkı Bedel Ödemesinin Tamamlanması Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Satma Hakkının Doğma Tarihi 27.06.2019
Açıklamayı Yapan Hakim Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Mayhoola for Investments LLC
Toplam Oy Oranı (%) 98,01
Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi 27.09.2019
Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Saati 17:00
Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedele İlişkin Açıklama Bknz Açıklamalar
İşlemler İle İlgili Kullanılacak Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İlgili Hesap No 66071
Satma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Zamanı İş Yatırım'a yazılı olarak başvuran Şirket ortaklarına ödemeler, satma hakkı kullanımına ilişkin başvuruya müteakiben en geç 8 iş günü içinde yapılacaktır.

Satma Hakkı Kullanım Bedeli
Pay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Bedeli
BOYP, TRAALTIN91B5 8,1318

Para Birimi TRY

Günlük Satma Hakkı Kullanım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunulan Tarih Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Kişi Sayısı Sermayedeki Oranı (%) Toplam Satma Hakkı Kullanım Bedeli
BOYP, TRAALTIN91B5 25.07.2019 34 0,585 31.314.174,45
BOYP, TRAALTIN91B5 26.07.2019 8 0,259 13.853.996,28
BOYP, TRAALTIN91B5 29.07.2019 18 0,2193 11.726.547,34
BOYP, TRAALTIN91B5 30.07.2019 5 0,2067 11.052.945,86
BOYP, TRAALTIN91B5 26.08.2019 1 0,0228 1.219.770
BOYP, TRAALTIN91B5 05.09.2019 2 0,03 1.601.964,6
BOYP, TRAALTIN91B5 06.09.2019 3 0,0237 1.265.706,54
BOYP, TRAALTIN91B5 09.09.2019 4 0,0349 1.867.526,39
BOYP, TRAALTIN91B5 10.09.2019 3 0,0249 1.332.566,2
BOYP, TRAALTIN91B5 11.09.2019 2 0,0033 175.218,15
BOYP, TRAALTIN91B5 17.09.2019 1 0 1,73
BOYP, TRAALTIN91B5 19.09.2019 3 0,033 1.772.748,66
BOYP, TRAALTIN91B5 20.09.2019 7 0,042 2.232.187,23
BOYP, TRAALTIN91B5 23.09.2019 5 0,032 1.719.026,57
BOYP, TRAALTIN91B5 24.09.2019 6 0,076 4.079.855,6
BOYP, TRAALTIN91B5 25.09.2019 6 0,019 1.018.126,32
BOYP, TRAALTIN91B5 26.09.2019 18 0,063 3.353.170,24
BOYP, TRAALTIN91B5 27.09.2019 32 0,241 12.888.819,8

Toplam Satma Hakkı Kullanım Bilgileri
Satma Hakkı Kullanım Talebinde Bulunan Toplam Kişi Sayısı 158
Satma Hakkı Kullanım Bedeli Genel Toplamı 102.474.351,96
Sermayedeki Pay Oranları (%) 1,92
Hakim Ortağın Sermayedeki Pay Oranı (%) 99,92

Ortaklıktan Çıkarma
Pay Grup Bilgileri Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanılmasında Satım Bedeli Ortaklıktan Çıkarılacak Pay Miktarı
BOYP, TRAALTIN91B5 5,3619 520.962,049

Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı Talebinde Bulunulması Amacıyla Ortaklığa Başvurulma Tarihi 02.10.2019
SPK Başvuru Tarihi 09.10.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.12.2019
İhraç Belgesi Tescil Tarihi 23.12.2019
Ortaklıktan Çıkarma Hakkı Bedellerinin Ortakların Hesabına Yatırılma Tarihi 25.12.2019
Ortaklıktan Çıkarmaya Konu Payların İptal Tarihi 25.12.2019
Borsa Kotundan Çıkarılmak Üzere Borsa‘ya Başvuru Tarihi 09.10.2019

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde, 1 TL nominal değerdeki pay için 5,3619 TL bedel üzerinden, ortaklıktan çıkarmaya konu paylar için ortaklıktan çıkarma bedeli ödemesi ve ilgili payların iptali ile, İşbu iptal edilen paylar karşılığında eş zamanlı olarak, ortaklıktan çıkarma hakkını kullanan Mayhoola'ya tahsisli olarak 520.962,049 TL nominal değerde pay ihracı bugün (25.12.2019) gerçekleştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805219


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RYGYO 4,67 72.116.299 % 16,17  
INFO 5,29 199.541 % 15,00  
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Sterlin 7,6597 7,6981 % -0,17  
Frank 6,0314 6,0678 % -0,23  
Riyal 1,5786 1,5866 % -0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.499 1.500 0,01  
Altın Gr. 286 286 -0,54  
Cumhuriyet 1.897 1.926 31,00  
Tam 1.886 1.934 6,03  
Yarım 912 935 2,92  
Çeyrek 457 468 1,46  
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