***BOYP*** BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BOYP*** BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTAYFUN BAYAZIT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, YÖNETİM KURULU BAŞKANI Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi BaşkanıSABRİ METİN AR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıHASAN ARAT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiSAİT ERGUN ÖZEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI, YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme ve Ücret Komitesi-ÜyeBERNARD BARBOUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, YÖNETİM KURULU BAŞKANI Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789723BIST