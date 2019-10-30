***BOYP*** BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BOYP*** BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi http://yatirimci.beymen.comElektronik Posta AdresiE-postayatirimciiliskileri@beymen.comYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoTaliye YEŞİLÜRDÜ Yatırımcı İlişkileri. Sermaye Piyasaları Mevzuatı Uyum ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü 30.12.2013 0212 335 81 64 yatirimciiliskileri@beymen.com SPK İleri Düzey Lisansı. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200076- 701247Tuğba UYSAL Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 10.11.2016 0212 335 29 03 yatirimciiliskileri@beymen.com - -Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerELİF ÇAPÇI Genel Müdür Başkan YardımcısıESRA TOKBAŞ Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyonelihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795443BIST