***BOYP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.10.2019 18:24
***BOYP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, BOYP.E payları 16/10/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 30/10/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. VBTS kapsamında BOYP.E paylarında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı ve brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 30/10/2019 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler A, B, C, D grup değişimi, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793372
BIST
18:0595.258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.276,22
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 93.981
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95.873
En Düşük
94.790
18:055,8843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
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|Açılış
|: 5,8950
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|Önceki Kapanış
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5,9342
En Düşük
5,8604
18:056,4974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0422
|Açılış
|: 6,4800
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|Önceki Kapanış
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6,5484
En Düşük
6,4607
18:05280,50
En Yüksek
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|: -1,42%
|| -4,04
|Açılış
|: 280,50
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|Önceki Kapanış
|: 284,54
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285,04
En Düşük
279,87