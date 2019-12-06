***BOYP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.12.2019 09:48
***BOYP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. (BOYP.E) işlem sırası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2019/65 sayılı Bülteninde Şirkete ilişkin olarak yayınlanan "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamında hakim ortakları dışındaki diğer ortakların ortaklıktan çıkarılması, bu ortaklara ait payların iptali ve hakim ortağa tahsisli olarak yapılacak sermaye artırımı amacıyla hazırlanan ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylanması talebi olumlu karşılanmıştır" kararına istinaden, Borsa Genel Müdürlüğünce 06/12/2019 seans başından itibaren işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802167
BIST
12:29108.665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 6,36
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
12:295,7661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0156
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7661
En Düşük
5,7410
12:296,4013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0105
|Açılış
|: 6,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4027
En Düşük
6,3837
12:29273,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,23
|Açılış
|: 273,13
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,30
En Düşük
271,80
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,03
|16
|% 14,88
|
|RYGYO
|3,06
|13.803.518
|% 12,09
|
|FMIZP
|33,00
|13.101.026
|% 11,79
|
|MEPET
|2,18
|21.903.138
|% 10,66
|
|UZERB
|2,45
|297.555
|% 9,87
|
|SMART
|9,57
|11.311.472
|% -19,98
|
|FONET
|6,89
|42.146.087
|% -13,88
|
|KFEIN
|11,98
|70.812.353
|% -12,43
|
|LOGO
|54,70
|10.443.438
|% -8,07
|
|MEMSA
|0,24
|69.313
|% -7,69
|
|THYAO
|13,69
|386.208.147
|% -0,58
|
|ASELS
|19,50
|331.067.844
|% -0,91
|
|ISFIN
|2,96
|295.222.425
|% 3,14
|
|GARAN
|10,43
|216.482.775
|% 1,07
|
|TTKOM
|7,27
|214.026.076
|% 2,11
|
|ISFIN
|2,96
|295.222.425
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,48
|105.911.089
|% 0,00
|
|TSKB
|1,16
|63.540.612
|% 0,87
|
|GSRAY
|2,22
|114.312.711
|% 0,91
|
|IEYHO
|0,47
|22.688.394
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5381
|7,5759
|% -0,08
|
|Frank
|5,8101
|5,8451
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5321
|1,5398
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-1,99
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,08
|
|Cumhuriyet
|1.808
|1.835
|2,00
|
|Tam
|1.800
|1.845
|2,38
|
|Yarım
|870
|893
|1,15
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|-0,05
|