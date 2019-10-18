***BOYP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
18.10.2019 18:06
***BOYP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" kapsamında paylarının kottan çıkarılması amacıyla Borsamıza başvuru yapan Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Şirketin hâkim ortağı adına çıkarılacak yeni payların ihraç edilmesi için ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylanması şartıyla, MKK nezdindeki sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen, - İhraç belgesinin Kurul tarafından onaylandığı Borsamızca öğrenildiğinde (KAP'ta duyurulması ve/veya belgenin Borsamıza ulaştırılması sonucunda) Şirketin işlem sırası kapatılacak, - Şirket paylarının işlem sırası kapatıldığında dâhil olduğu BIST endekslerinin kapsamından çıkarılacak, - MKK sürecinin tamamlanmasının ardından Borsamız tarafından KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ilk iş gününden itibaren Şirket payları Borsa kotundan çıkarılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793967
BIST
18:0598.415
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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279,68
En Düşük
275,59