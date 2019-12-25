***BOYP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









rihinden bu yana işlem sırası kapalı olan Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'nin (Şirket), II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamındaki Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki süreci 25/12/2019 tarihinde tamamlandığından, Şirket payları 26/12/2019 tarihinden itibaren Borsa kotundan çıkarılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805206BIST