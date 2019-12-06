***BOYP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
06.12.2019 15:32
***BOYP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [BOYP]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Pazarı kesin olarak kapatılan Beymen Perakende payları, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince 09.12.2019 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu aşağıdaki endekslerden çıkarılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
BEYMEN PERAKENDE XBANA 09/12/2019
BEYMEN PERAKENDE XHOLD 09/12/2019
BEYMEN PERAKENDE XUMAL 09/12/2019
BEYMEN PERAKENDE XSIST 09/12/2019
BEYMEN PERAKENDE XUTUM 09/12/2019
BEYMEN PERAKENDE XTUMY 09/12/2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802293
BIST
17:04108.918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 259,37
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
17:045,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0169
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7713
En Düşük
5,7410
17:046,3866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0042
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4081
En Düşük
6,3758
17:04271,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,93
|Açılış
|: 271,97
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,91
En Düşük
271,42
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,83
|100.317.965
|% 16,77
|
|DENCM
|7,99
|22.400.182
|% 15,97
|
|GLRYH
|2,20
|24.498.475
|% 14,58
|
|FMIZP
|33,68
|27.296.137
|% 14,09
|
|BOSSA
|9,28
|35.657.680
|% 11,54
|
|FONET
|6,40
|64.697.803
|% -20,00
|
|SMART
|9,57
|11.988.980
|% -19,98
|
|KFEIN
|11,35
|107.943.185
|% -17,03
|
|DERAS
|4,15
|90.101.638
|% -13,00
|
|LOGO
|54,85
|16.239.521
|% -7,82
|
|THYAO
|13,70
|720.137.138
|% -0,51
|
|ASELS
|19,50
|595.313.883
|% -0,91
|
|ISFIN
|3,01
|399.456.664
|% 4,88
|
|TTKOM
|7,30
|374.243.913
|% 2,53
|
|GARAN
|10,42
|361.692.768
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,48
|203.548.177
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,01
|399.456.664
|% 4,88
|
|CEMAS
|1,39
|140.767.351
|% 5,30
|
|KRDMD
|2,42
|192.989.958
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,46
|34.213.932
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5445
|7,5823
|% 0,01
|
|Frank
|5,7966
|5,8315
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5324
|1,5401
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-11,89
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.804
|1.831
|-2,00
|
|Tam
|1.793
|1.839
|-3,41
|
|Yarım
|867
|890
|-1,65
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,81
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|-0,31
|