***BOYP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***BOYP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [BOYP]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarPazarı kesin olarak kapatılan Beymen Perakende payları, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince 09.12.2019 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu aşağıdaki endekslerden çıkarılacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiBEYMEN PERAKENDE XBANA 09/12/2019BEYMEN PERAKENDE XHOLD 09/12/2019BEYMEN PERAKENDE XUMAL 09/12/2019BEYMEN PERAKENDE XSIST 09/12/2019BEYMEN PERAKENDE XUTUM 09/12/2019BEYMEN PERAKENDE XTUMY 09/12/2019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802293BIST