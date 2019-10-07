***BOYP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.10.2019 10:00
***BOYP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOYP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790615
BIST
13:26104.741
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.277,89
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
104.921
En Düşük
102.572
13:265,7443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0456
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,7584
En Düşük
5,7059
13:266,3082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0510
|Açılış
|: 6,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,3247
En Düşük
6,2643
13:26277,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,42
|Açılış
|: 277,13
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
278,95
En Düşük
276,10