***BOYP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.10.2019 10:11
***BOYP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOYP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791756
BIST
13:18101.209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -649,96
|Açılış
|: 102.147
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
102.603
En Düşük
100.912
13:185,8455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0141
|Açılış
|: 5,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8467
En Düşük
5,8186
13:186,4204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0293
|Açılış
|: 6,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,4242
En Düşük
6,3744
13:18282,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 282,27
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
283,35
En Düşük
281,72