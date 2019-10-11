***BOYP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2019 17:57
***BOYP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BOYP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOYP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792739
BIST
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,43
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.783
En Düşük
98.776
18:055,8819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0449
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8831
En Düşük
5,8233
18:056,4953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0624
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4980
En Düşük
6,4139
18:05279,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,58
|Açılış
|: 279,72
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,12