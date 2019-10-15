***BOYP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2019 17:45
***BOYP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOYP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793352
BIST
18:0595.258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 1.276,22
|Açılış
|: 95.593
|
|Önceki Kapanış
|: 93.981
|
95.873
En Düşük
94.790
18:055,8843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0426
|Açılış
|: 5,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9342
En Düşük
5,8604
18:056,4974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0422
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5400
|
6,5484
En Düşük
6,4607
18:05280,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -4,04
|Açılış
|: 280,50
|
|Önceki Kapanış
|: 284,54
|
285,04
En Düşük
279,87