***BOYP* *KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.11.2019 18:27
***BOYP******KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BOYP, KLNMA]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BOYP.E ve KLNMA.E payları 06/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 20/11/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler A, B, C, D grup değişimi, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yönteami uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796728
BIST
18:05100.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 437,53
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:055,7555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0164
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7634
En Düşük
5,7179
18:056,3741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0144
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3647
18:05274,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -4,16
|Açılış
|: 274,19
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
274,02
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|141.230.557
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.778.496
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.736.902
|% 14,95
|
|ISKUR
|169.000,00
|169.000
|% 12,67
|
|HATEK
|5,57
|44.429.172
|% 10,52
|
|DOKTA
|30,00
|313.128
|% -17,81
|
|BMELK
|1,57
|363.992
|% -7,65
|
|IDEAS
|3,49
|796.259
|% -7,43
|
|VAKFN
|1,38
|26.835.807
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,86
|832.178.075
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,25
|359.800.937
|% 0,00
|
|EREGL
|6,89
|309.218.854
|% 2,99
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 8,18
|
|FENER
|16,75
|261.204.499
|% -1,47
|
|GSRAY
|1,72
|304.370.850
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,25
|359.800.937
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,14
|232.778.496
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,40
|130.034.938
|% 3,70
|
|THYAO
|11,86
|832.178.075
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3806
|7,4176
|% 0,15
|
|Frank
|5,7699
|5,8046
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5295
|1,5372
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-25,67
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-4,05
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,61
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|0,63
|
Seans Raporu
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