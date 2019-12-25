***BOYP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***BOYP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [BOYP]İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. 'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 -"Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliğ" kapsamında Kuruluşumuza yapmış olduğu başvuru sonucunda, ortaklıktan çıkarmaya konu paylar ilgili hesaplardan çıkılarak iptal edilmiş olup, 1 TL nominal değerli pay için % 536,19 oranındaki ortaklıktan çıkarma bedeli ödemesi 25/12/2019 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.*********BEYMEN PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. 'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 -"Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliğ" kapsamında Kuruluşumuza yapmış olduğu başvuru sonucunda, ortaklıktan çıkan ortakların paylarının iptali karşılığında tahsisli olarak 520.962,049 TL nominal değerde pay ihracı 25/12/2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805163BIST