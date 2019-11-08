***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -839 4.918 114.544 -146.216 5.134 353.576TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-10.495 -10.495Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi-10.495 -10.495Yeni Bakiye337.292 20.121 18.622 -839 4.918 114.544 -156.711 5.134 343.081Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.235 957 -278Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-11.054 -11.054Kar Dağıtımı5.134 -5.134Diğer5.134 -5.134Dönem Sonu Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -2.074 5.875 114.544 -151.577 -11.054 331.749Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.578 -37.310 308.775Yeni Bakiye337.292 20.121 18.622 -2.437 9.521 114.544 -151.578 -37.310 308.775Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-634 -1.094 2.999 1.271Kar Dağıtımı-37.310 37.310 0Diğer-37.310 37.310 0Dönem Sonu Bakiyeler337.292 20.121 18.622 -3.071 8.427 114.544 -188.888 2.999 310.046Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER310.101 939.261 1.249.362 208.046 603.749 811.795GARANTİ VE KEFALETLER93.696 96.278 189.974 127.079 111.234 238.313Teminat Mektupları93.696 79.468 173.164 127.079 93.357 220.436Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.403 15.984 18.387 2.403 15.387 17.790Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler6 6 6 6Diğer Teminat Mektupları91.287 63.484 154.771 124.670 77.970 202.640Diğer Garantilerimizden16.810 16.810 17.877 17.877TAAHHÜTLER0 646 2.396 3.042Cayılamaz Taahhütler646 2.396 3.042Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri646 646Diğer Cayılamaz Taahhütler2.396 2.396TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR216.405 842.983 1.059.388 80.321 490.119 570.440Alım Satım Amaçlı İşlemler216.405 842.983 1.059.388 80.321 490.119 570.440Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri44.117 44.117 370 368 738Vadeli Döviz Alım İşlemleri22.474 22.474 370 370Vadeli Döviz Satım İşlemleri21.643 21.643 368 368Para ve Faiz Swap İşlemleri216.405 798.866 1.015.271 79.951 489.751 569.702Swap Para Alım İşlemleri157.863 275.149 433.012 79.951 127.040 206.991Swap Para Satım İşlemleri58.542 380.671 439.213 209.268 209.268Swap Faiz Alım İşlemleri143.046 143.046 153.443 153.443EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER779.523 5.956.544 6.736.067 929.741 6.332.108 7.261.849EMANET KIYMETLER110.409 2.064.304 2.174.713 107.902 1.771.779 1.879.681Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0Tahsile Alınan Çekler234 871 1.105 19.027 809 19.836Tahsile Alınan Ticari Senetler110.175 2.063.433 2.173.608 88.875 1.770.970 1.859.845Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0REHİNLİ KIYMETLER669.114 3.892.240 4.561.354 821.839 4.560.329 5.382.168Menkul Kıymetler0 0Teminat Senetleri32.791 881.915 914.706 57.305 967.312 1.024.617Emtia0 0Varant0 0Gayrimenkul178.816 1.758.845 1.937.661 185.270 1.811.616 1.996.886Diğer Rehinli Kıymetler457.507 1.251.480 1.708.987 579.264 1.781.401 2.360.665Rehinli Kıymet Alanlar0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.089.624 6.895.805 7.985.429 1.137.787 6.935.857 8.073.644Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-4.260 9.917Alınan Faizler52.828 66.327Ödenen Faizler-26.340 -46.072Alınan Temettüler69Alınan Ücret ve Komisyonlar4.001 4.786Elde Edilen Diğer Kazançlar2.419 8.823Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.882 11.723Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-16.649 -23.556Ödenen Vergiler-966 -880Diğer-21.504 -11.234Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim11.377 97.784Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.959 1.605Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış8.251 42.440Kredilerdeki Net (Artış) Azalış83.885 76.598Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış16.323 -6.052Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-116.766 28.946Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)17.725 -45.753Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı7.117 107.701YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları3.593 650Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-3.492 -767Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-10.748 -25.301Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar17.833 26.718FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.438 -295.715Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 1.324.698Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -1.620.413Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.438Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi7.275 28.590Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)16.547 -158.774Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.148 236.588Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar18.695 77.814Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.999 -11.054DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-1.728 -278Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-634 -1.235Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-812 -1.544Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler178 309Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.094 957Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-1.422 1.230Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler328 -273TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.271 -11.332Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)102.377 72.935 175.312 92.953 79.393 172.346Nakit ve Nakit Benzerleri10.969 71.944 82.913 3.618 73.499 77.117Nakit Değerler ve Merkez Bankası639 63.683 64.322 3.340 71.728 75.068Bankalar6.423 8.261 14.684 287 1.771 2.058Para Piyasalarından Alacaklar4.002 4.002Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-95 -95 -9 -9Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.238 5.238 7.197 7.197Devlet Borçlanma Senetleri5.238 5.238 7.197 7.197Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar82.421 82.421 82.137 82.137Devlet Borçlanma Senetleri82.261 82.261 82.137 82.137Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler160 160Türev Finansal Varlıklar3.749 991 4.740 1 5.894 5.895Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.749 991 4.740 1 5.894 5.895İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)90.490 540.438 630.928 89.490 633.487 722.977Krediler172.177 490.899 663.076 164.293 633.487 797.780Kiralama İşlemlerinden Alacaklar49.539 49.539Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-81.687 -81.687 -74.803 -74.803SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)430 430 855 855Satış Amaçlı430 430 855 855ORTAKLIK YATIRIMLARI4.058 4.058 4.058 4.058Bağlı Ortaklıklar (Net)4.058 4.058 4.058 4.058Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar4.058 4.058 4.058 4.058MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)9.878 9.878 2.421 2.421MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.267 5.267 5.822 5.822Diğer5.267 5.267 5.822 5.822YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)46.279 46.279 46.279 46.279CARİ VERGİ VARLIĞI59 59ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.758 5.758 4.002 4.002DİĞER AKTİFLER (Net)8.784 5.816 14.600 6.062 5.078 11.140VARLIKLAR TOPLAMI273.380 619.189 892.569 251.942 717.958 969.900YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATALINAN KREDİLER776 493.338 494.114 1.197 612.183 613.380PARA PİYASALARINA BORÇLAR20.117 20.117 590 590İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)FONLAR9.268 15.351 24.619 8.633 3.798 12.431Müstakrizlerin Fonları9.268 15.351 24.619 8.633 3.798 12.431GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER1.252 9.968 11.220 1.441 5.334 6.775Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.252 9.968 11.220 1.441 5.334 6.775FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)6.635 6.635KARŞILIKLAR16.891 16.891 11.446 11.446Çalışan Hakları Karşılığı5.608 5.608 4.564 4.564Diğer Karşılıklar11.283 11.283 6.882 6.882CARİ VERGİ BORCU1.306 1.306 1.174 1.174ERTELENMİŞ VERGİ BORCUSATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER1.669 5.952 7.621 1.023 14.364 15.387ÖZKAYNAKLAR310.046 310.046 308.717 308.717Ödenmiş Sermaye337.292 337.292 337.292 337.292Sermaye Yedekleri38.743 38.743 38.743 38.743Hisse Senedi İhraç Primleri20.121 20.121 20.121 20.121Diğer Sermaye Yedekleri18.622 18.622 18.622 18.622Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-3.071 -3.071 -2.496 -2.496Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler8.427 8.427 9.521 9.521Kar Yedekleri114.544 114.544 114.544 114.544Yasal Yedekler16.167 16.167 16.167 16.167Olağanüstü Yedekler98.377 98.377 98.377 98.377Kar veya Zarar-185.889 -185.889 -188.887 -188.887Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-188.888 -188.888 -151.577 -151.577Dönem Net Kâr veya Zararı2.999 2.999 -37.310 -37.310YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI367.960 524.609 892.569 334.221 635.679 969.900Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ60.124 69.166 18.315 25.311Kredilerden Alınan Faizler47.254 55.390 14.133 19.966Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.025 1.567 269 685Bankalardan Alınan Faizler609 1.218 130 352Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler410 4.179 117 408Menkul Değerlerden Alınan Faizler7.490 4.413 2.545 1.661Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar441 294 117 84Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar7.049 4.119 2.428 1.577Finansal Kiralama Faiz Gelirleri3.262 225 1.110 112Diğer Faiz Gelirleri74 2.174 11 2.127FAİZ GİDERLERİ (-)-26.532 -46.072 -8.388 -18.333Mevduata Verilen FaizlerKullanılan Kredilere Verilen Faizler-20.875 -24.097 -5.899 -10.193Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-3.462 -1.317 -1.739 -720İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-19.680 -7.112Kiralama Faiz Giderleri-901 -312Diğer Faiz Giderleri-1.294 -978 -438 -308NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ33.592 23.094 9.927 6.978NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ4.310 5.986 1.602 1.250Alınan Ücret ve Komisyonlar4.557 6.543 1.679 1.509Gayri Nakdi Kredilerden3.254 3.256 1.026 869Diğer1.303 3.287 653 640Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-247 -557 -77 -259Gayri Nakdi Kredilere-35 -100 -2 -23Diğer-212 -457 -75 -236TEMETTÜ GELİRLERİ69TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)10.566 22.322 3.856 11.018Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)2.492 3.026 772 1.414Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-8.799 -104.159 -3.033 -67.651Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)16.873 123.455 6.117 77.255DİĞER FAALİYET GELİRLERİ6.415 13.726 475 484FAALİYET BRÜT KÂRI54.952 65.128 15.860 19.730BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )-15.839 -40.445 -3.122 -26.283DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )PERSONEL GİDERLERİ (-)-17.382 -16.172 -6.638 -5.331DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-19.982 -22.796 -5.301 -7.260NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.749 -14.285 799 -19.144BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.749 -14.285 799 -19.144SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)1.250 3.231 1.416 4.071Cari Vergi Karşılığı273 204Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-431 -440 879 4.632Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.681 3.398 537 -765SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2.999 -11.054 2.215 -15.073DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI2.999 -11.054 2.215 -15.073Grubun Karı (Zararı)2.999 -11.054 2.215 -15.073Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797769BIST