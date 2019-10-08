***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ATASEL TUNCER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür, Genel Müdür YardımcılığıHALİL ERALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü ProfesyoneliOREN COHEN - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıMENASHE CARMON - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Overseas Export-Import Ltd. – Yönetim Kurulu Başkanı Timtex Ltd. Israel – Yönetim Kurulu BaşkanıJOSEF KESTENBOUM - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıYONATHAN SERR - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı SrrBiz Ltd. – CEOMICHAEL SCHILLER - Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili BankacıKALMAN SCHIFF Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAtasel Tuncer Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Bankacı Disiplin Komitesi Üyeliği, Yönetim Komitesi Üyeliği, Satınalma Komitesi Üyeliği, Kriz Yönetim Komitesi Üyeliği, İnsan Kaynakları Komitesi Üyeliği, Bilgi Güvenliği Yönetimi Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Komitesi ÜyeliğiSelçuk Murat Özkefeli Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölüm MüdürlügüLori Hananel Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Aktif Pasif Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Komitesi Üyeliği, Bilgi Güvenliği Yönetim Komitesi Üyeliği, Satınalma Komitesi Üyeliği, İnsan Kaynakları Komitesi Üyeliği, Risk Yönetimi Bölüm Başkanlığı, İç Kontrol Başkanlığı, Yönetim Kurulu DanışmanlığıHAYDAR DALKIRAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı İç Denetim Başkanlığı, Satınalma Komitesi Üyeliği, Yönetim Komitedi Üyeliği, İnsan Kaynakları Komitesi ÜyeliğiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAtasel Tuncer Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürLori Hananel Genel Müdür YardımcısıSelçuk Murat Özkefeli Genel Müdür YardımcısıHaydar Dalkıran Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791485BIST