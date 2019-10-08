***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.10.2019 16:21
***BPOZ*** BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İşletme Adı Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.
Elektronik Posta Adresi
E-posta
mesajmerkezi@bankpozitif.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791501
BIST
16:55101.984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -1.009,08
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
16:555,8033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0278
|Açılış
|: 5,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
16:556,3693
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0309
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
16:55281,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,97
|Açılış
|: 281,00
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88