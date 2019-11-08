***BRGAN*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BRGAN*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.185.000 0 0 184 18.075 -3.141 0 0 1.705 -4.214 40.256 0 164.762 109.848 0 1.512.475 0 1.512.475TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343 0 -174.343Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343 0 -174.343Yeni Bakiye1.185.000 0 0 184 18.075 -3.141 0 0 1.705 -4.214 40.256 0 164.762 -64.495 0 1.338.132 0 1.338.132Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 4.861 -34.714 125.863 0 0 0 146.705 242.715 0 242.715Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı348.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.304 0 348.304İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.696 0 0 -1.696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 1.413 0 0 0 0 0 0 0 0 108.435 -109.848 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 1.413 0 0 0 0 0 0 0 0 108.435 -109.848 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.535.000 0 0 -99 18.075 -3.141 0 0 6.566 -38.928 166.119 0 273.197 -174.343 146.705 1.929.151 0 1.929.151Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 143 16.941 -104.938 0 0 -988 111.580 22.738 0 22.738Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -637 0 -637Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.535.000 0 0 -736 19.610 -3.058 0 0 5.813 -6.031 -23.722 0 259.625 0 111.580 1.898.081 0 1.898.081Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER4.381.067 28.380.183 32.761.250 6.589.188 34.330.411 40.919.599GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-2-3 638.698 2.126.234 2.764.932 597.086 1.722.881 2.319.967Teminat Mektupları638.698 948.944 1.587.642 596.675 1.089.509 1.686.184Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler15.943 272 16.215 10.249 3.643 13.892Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları622.755 948.672 1.571.427 586.426 1.085.866 1.672.292Banka Kredileri0 107.036 107.036 411 102.926 103.337İthalat Kabul Kredileri0 107.036 107.036 411 102.926 103.337Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 446.186 446.186 0 385.116 385.116Belgeli Akreditifler0 446.186 446.186 0 385.116 385.116Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 624.068 624.068 0 145.330 145.330Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-a-1 997.037 902.465 1.899.502 449.255 299.806 749.061Cayılamaz Taahhütler997.037 902.465 1.899.502 449.255 299.806 749.061Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri754.535 902.465 1.657.000 257.670 299.806 557.476Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri168.805 0 168.805 117.343 0 117.343Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri73.697 0 73.697 74.242 0 74.242İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2.745.332 25.351.484 28.096.816 5.542.847 32.307.724 37.850.571Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar690.286 2.321.681 3.011.967 970.803 3.192.279 4.163.082Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler690.286 2.321.681 3.011.967 970.803 3.192.279 4.163.082Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.055.046 23.029.803 25.084.849 4.572.044 29.115.445 33.687.489Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri412.244 492.660 904.904 758.167 665.301 1.423.468Vadeli Döviz Alım İşlemleri297.790 164.449 462.239 124.973 533.112 658.085Vadeli Döviz Satım İşlemleri114.454 328.211 442.665 633.194 132.189 765.383Para ve Faiz Swap İşlemleri505.071 20.562.682 21.067.753 1.586.276 23.171.073 24.757.349Swap Para Alım İşlemleri209.098 4.744.026 4.953.124 1.152.608 4.555.379 5.707.987Swap Para Satım İşlemleri295.973 4.624.044 4.920.017 433.668 5.051.590 5.485.258Swap Faiz Alım İşlemleri0 5.597.306 5.597.306 0 6.782.052 6.782.052Swap Faiz Satım İşlemleri0 5.597.306 5.597.306 0 6.782.052 6.782.052Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.035.809 1.878.236 2.914.045 2.227.601 5.279.071 7.506.672Para Alım Opsiyonları357.392 1.070.643 1.428.035 528.333 3.150.835 3.679.168Para Satım Opsiyonları678.417 807.593 1.486.010 1.699.268 2.128.236 3.827.504Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri101.922 96.225 198.147 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri51.694 47.407 99.101 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri50.228 48.818 99.046 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER49.713.988 47.330.590 97.044.578 37.036.009 43.505.919 80.541.928EMANET KIYMETLER12.083.081 1.072.723 13.155.804 797.062 385.612 1.182.674Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler11.377.185 309.757 11.686.942 104.449 182.180 286.629Tahsile Alınan Çekler677.582 97.622 775.204 673.437 83.592 757.029Tahsile Alınan Ticari Senetler28.314 14.228 42.542 19.176 22.820 41.996Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 651.116 651.116 0 97.020 97.020Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER37.630.907 46.257.867 83.888.774 36.238.947 43.120.307 79.359.254Menkul Kıymetler78.288 0 78.288 56.132 0 56.132Teminat Senetleri21.490.376 16.994.549 38.484.925 22.275.449 17.248.376 39.523.825Emtia765.539 1.280.775 2.046.314 886.897 660.754 1.547.651Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul13.770.132 23.758.939 37.529.071 11.509.609 20.785.740 32.295.349Diğer Rehinli Kıymetler1.526.572 4.223.604 5.750.176 1.510.860 4.425.437 5.936.297Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI54.095.055 75.710.773 129.805.828 43.625.197 77.836.330 121.461.527Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı77.679 -458.446Alınan Faizler1.698.117 1.300.100Ödenen Faizler-1.195.016 -1.078.995Alınan Temettüler2.769 686Alınan Ücret ve Komisyonlar23.864 29.019Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar190.312 182.743Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-147.803 -122.682Ödenen Vergiler-9.044 -7.696Diğer-485.520 -761.621Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim932.538 1.941.916Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-23.432 -31.866Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış46.815 176.310Kredilerdeki Net (Artış) Azalış1.365.107 -3.549.556Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış761.144 -267.193Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.711 -3.423Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.333.228 3.239.618Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.811.916 1.914.534Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-736.697 463.492Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.010.217 1.483.470YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-122.908 -139.434İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-100.000 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-6.826 -2.774Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller19.229 7.852Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-115.467 -161.288Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar80.156 16.776Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 348.304Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 348.304Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi12.010 122.874Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)899.319 1.815.214Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.421.711 1.236.153Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.321.030 3.051.367Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)111.580 146.705DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-88.842 96.010Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-88.842 96.010Yabancı Para Çevrim Farkları143 4.861Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri21.719 -44.505Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-134.536 161.363Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23.832 -25.709TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.738 242.715Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.498.727 2.371.110 4.869.837 2.484.386 2.007.329 4.491.715Nakit ve Nakit Benzerleri1.731.373 2.066.232 3.797.605 1.375.928 1.564.570 2.940.498Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 170.959 1.657.612 1.828.571 1.373.256 1.373.138 2.746.394BankalarI-c 540.254 408.620 948.874 3.037 191.432 194.469Para Piyasalarından Alacaklar1.020.455 0 1.020.455 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-295 0 -295 -365 0 -365Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 972 34.028 35.000 1.036 11.654 12.690Devlet Borçlanma Senetleri972 5.762 6.734 1.036 10.938 11.974Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 28.266 28.266 0 716 716Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-d 252.520 147.120 399.640 254.318 134.287 388.605Devlet Borçlanma Senetleri244.342 147.120 391.462 248.906 134.287 383.193Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.674 0 7.674 4.912 0 4.912Diğer Finansal Varlıklar504 0 504 500 0 500Türev Finansal VarlıklarI-l 513.862 123.730 637.592 853.104 296.818 1.149.922Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı111.551 119.238 230.789 197.765 283.466 481.231Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı402.311 4.492 406.803 655.339 13.352 668.691İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.069.774 8.583.431 12.653.205 5.433.477 8.889.082 14.322.559KredilerI-e-f 4.398.689 8.746.900 13.145.589 5.677.259 8.999.987 14.677.246Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-k 0 0 0 0 0 0Faktoring AlacaklarıI-e 7 0 7 7 0 7İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 0 247.064 247.064 0 236.801 236.801Devlet Borçlanma Senetleri0 247.064 247.064 0 236.801 236.801Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)I-e-f -328.922 -410.533 -739.455 -243.789 -347.706 -591.495SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 318.132 0 318.132 113.090 0 113.090Satış Amaçlı318.132 0 318.132 113.090 0 113.090Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI493.017 0 493.017 381.091 0 381.091İştirakler (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-i 493.017 0 493.017 381.091 0 381.091Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar493.017 0 493.017 381.091 0 381.091Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-j 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)167.260 0 167.260 58.454 0 58.454MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)37.529 0 37.529 44.058 0 44.058Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer37.529 0 37.529 44.058 0 44.058YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI1.145 0 1.145 10.294 0 10.294ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 29.927 0 29.927 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)I-p 93.901 32.725 126.626 100.780 59.358 160.138VARLIKLAR TOPLAMI7.709.412 10.987.266 18.696.678 8.625.630 10.955.769 19.581.399YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 3.983.854 7.408.963 11.392.817 4.226.304 5.834.151 10.060.455ALINAN KREDİLERII-c 18.214 2.387.155 2.405.369 14.067 4.299.722 4.313.789PARA PİYASALARINA BORÇLAR2.649 181.072 183.721 0 171.306 171.306İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-d 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-g 185.704 72.318 258.022 305.188 97.237 402.425Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı105.367 65.379 170.746 245.286 86.866 332.152Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı80.337 6.939 87.276 59.902 10.371 70.273FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-f 25.217 83.388 108.605 0 0 0KARŞILIKLARII-h 55.987 21.148 77.135 58.438 26.497 84.935Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı40.201 0 40.201 42.292 0 42.292Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar15.786 21.148 36.934 16.146 26.497 42.643CARİ VERGİ BORCUII-i 27.578 0 27.578 26.620 0 26.620ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-i 0 0 0 6.203 0 6.203SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-j 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-k 0 1.708.718 1.708.718 0 1.599.472 1.599.472Krediler0 1.708.718 1.708.718 0 1.599.472 1.599.472Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-e 211.130 425.502 636.632 177.633 862.581 1.040.214ÖZKAYNAKLARII-l 1.920.835 -22.754 1.898.081 1.872.094 3.886 1.875.980Ödenmiş Sermaye1.535.000 0 1.535.000 1.535.000 0 1.535.000Sermaye Yedekleri-736 0 -736 -99 0 -99Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-736 0 -736 -99 0 -99Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler16.552 0 16.552 16.552 0 16.552Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.186 -22.754 -23.940 60.028 3.886 63.914Kar Yedekleri259.625 0 259.625 273.197 0 273.197Yasal Yedekler22.870 0 22.870 21.402 0 21.402Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler236.755 0 236.755 251.795 0 251.795Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar111.580 0 111.580 -12.584 0 -12.584Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -174.343 0 -174.343Dönem Net Kâr veya Zararı111.580 0 111.580 161.759 0 161.759Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.431.168 12.265.510 18.696.678 6.686.547 12.894.852 19.581.399Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 1.723.791 1.646.067 532.804 662.372Kredilerden Alınan Faizler1.191.045 1.202.810 375.464 466.446Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler28.511 25.998 7.936 10.475Bankalardan Alınan Faizler43.350 74.333 15.939 32.926Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler82.890 22.530 26.021 16.606Menkul Değerlerden Alınan Faizler43.576 34.144 14.294 15.349Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.173 1.146 351 379Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar33.906 24.878 11.182 11.163İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler8.497 8.120 2.761 3.807Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz GelirleriIV-k 334.419 286.252 93.150 120.570FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -1.208.604 -1.148.012 -367.941 -470.079Mevduata Verilen Faizler-721.528 -643.255 -233.713 -266.002Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-223.521 -204.090 -62.468 -85.550Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-6.700 -6.537 -2.099 -2.832İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-7.531 0 -2.349 0Diğer Faiz GiderleriIV-k -249.324 -294.130 -67.312 -115.695NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ515.187 498.055 164.863 192.293NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ26.735 19.278 9.970 4.149Alınan Ücret ve Komisyonlar34.805 31.072 12.142 8.418Gayri Nakdi Kredilerden19.669 16.287 6.772 5.604DiğerIV-k 15.136 14.785 5.370 2.814Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-8.070 -11.794 -2.172 -4.269Gayri Nakdi Kredilere-45 -44 -16 -15DiğerIV-k -8.025 -11.750 -2.156 -4.254TEMETTÜ GELİRLERİ2.769 686 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-c 23.563 71.170 3.631 30.495Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)7.900 1.394 3.679 581Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)16.036 26.445 -2.665 12.953Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-373 43.331 2.617 16.961DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 10.341 12.955 3.097 3.114FAALİYET BRÜT KÂRI578.595 602.144 181.561 230.051BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -181.523 -187.699 -94.760 -94.007DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -941 -23 -58 137PERSONEL GİDERLERİ (-)-147.803 -122.682 -48.555 -42.544DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -148.388 -129.326 -49.011 -44.169NET FAALİYET KARI (ZARARI)99.940 162.414 -10.823 49.468BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)32.917 20.782 14.018 6.125NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 132.857 183.196 3.195 55.593SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-h -21.277 -36.491 2.394 -10.951Cari Vergi Karşılığı-39.537 0 -2.691 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-76.109 -244.200 -15.740 -133.919Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi94.369 207.709 20.825 122.968SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-i 111.580 146.705 5.589 44.642DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-j 111.580 146.705 5.589 44.642Grubun Karı (Zararı)111.580 146.705 5.589 44.642Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr / Zarar (1.000 nominal için tam TL olarak) 0,72700000 1,10700000 0,03600000 0,35600000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797772BIST