***BRGAN*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***BRGAN*** BURGAN BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.185.000 0 0 184 18.075 -3.141 0 0 1.705 -4.214 40.256 0 164.762 109.848 0 1.512.475 0 1.512.475TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343 0 -174.343Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.343 0 -174.343 0 -174.343Yeni Bakiye1.185.000 0 0 184 18.075 -3.141 0 0 1.705 -4.214 40.256 0 164.762 -64.495 0 1.338.132 0 1.338.132Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 4.861 -34.714 125.863 0 0 0 146.705 242.715 0 242.715Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı348.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.304 0 348.304İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.696 0 0 -1.696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 1.413 0 0 0 0 0 0 0 0 108.435 -109.848 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 1.413 0 0 0 0 0 0 0 0 108.435 -109.848 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.535.000 0 0 -99 18.075 -3.141 0 0 6.566 -38.928 166.119 0 273.197 -174.343 146.705 1.929.151 0 1.929.151Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerII-l 1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.535.000 0 0 -99 19.610 -3.058 0 0 5.670 -22.972 81.216 0 273.197 -174.343 161.759 1.875.980 0 1.875.980Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 143 16.941 -104.938 0 0 -988 111.580 22.738 0 22.738Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 -637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -637 0 -637Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.572 175.331 -161.759 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.535.000 0 0 -736 19.610 -3.058 0 0 5.813 -6.031 -23.722 0 259.625 0 111.580 1.898.081 0 1.898.081Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER3.955.538 25.613.634 29.569.172 6.320.271 31.644.654 37.964.925GARANTİ VE KEFALETLERIII-a-2-3 638.698 2.126.234 2.764.932 597.086 1.722.881 2.319.967Teminat Mektupları638.698 948.944 1.587.642 596.675 1.089.509 1.686.184Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler15.943 272 16.215 10.249 3.643 13.892Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları622.755 948.672 1.571.427 586.426 1.085.866 1.672.292Banka Kredileri0 107.036 107.036 411 102.926 103.337İthalat Kabul Kredileri0 107.036 107.036 411 102.926 103.337Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 446.186 446.186 0 385.116 385.116Belgeli Akreditifler0 446.186 446.186 0 385.116 385.116Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 624.068 624.068 0 145.330 145.330Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-a-1 917.037 902.465 1.819.502 409.255 299.806 709.061Cayılamaz Taahhütler917.037 902.465 1.819.502 409.255 299.806 709.061Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri754.535 902.465 1.657.000 257.670 299.806 557.476Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri88.805 0 88.805 77.343 0 77.343Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri73.697 0 73.697 74.242 0 74.242İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2.399.803 22.584.935 24.984.738 5.313.930 29.621.967 34.935.897Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar822.765 4.668.659 5.491.424 1.083.828 5.645.797 6.729.625Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler822.765 4.668.659 5.491.424 1.083.828 5.645.797 6.729.625Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.577.038 17.916.276 19.493.314 4.230.102 23.976.170 28.206.272Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri227.448 317.705 545.153 757.320 664.439 1.421.759Vadeli Döviz Alım İşlemleri208.239 74.149 282.388 124.973 532.250 657.223Vadeli Döviz Satım İşlemleri19.209 243.556 262.765 632.347 132.189 764.536Para ve Faiz Swap İşlemleri205.739 15.624.110 15.829.849 1.245.181 18.032.660 19.277.841Swap Para Alım İşlemleri42.245 4.449.559 4.491.804 948.271 4.312.360 5.260.631Swap Para Satım İşlemleri163.494 4.294.639 4.458.133 296.910 4.746.372 5.043.282Swap Faiz Alım İşlemleri0 3.439.956 3.439.956 0 4.486.964 4.486.964Swap Faiz Satım İşlemleri0 3.439.956 3.439.956 0 4.486.964 4.486.964Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.035.809 1.878.236 2.914.045 2.227.601 5.279.071 7.506.672Para Alım Opsiyonları357.392 1.070.643 1.428.035 528.333 3.150.835 3.679.168Para Satım Opsiyonları678.417 807.593 1.486.010 1.699.268 2.128.236 3.827.504Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri101.922 96.225 198.147 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri51.694 47.407 99.101 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri50.228 48.818 99.046 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer6.120 0 6.120 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER49.953.228 47.330.590 97.283.818 37.264.918 43.505.919 80.770.837EMANET KIYMETLER12.322.321 1.072.723 13.395.044 1.025.971 385.612 1.411.583Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler11.616.425 309.757 11.926.182 333.358 182.180 515.538Tahsile Alınan Çekler677.582 97.622 775.204 673.437 83.592 757.029Tahsile Alınan Ticari Senetler28.314 14.228 42.542 19.176 22.820 41.996Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 651.116 651.116 0 97.020 97.020Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER37.630.907 46.257.867 83.888.774 36.238.947 43.120.307 79.359.254Menkul Kıymetler78.288 0 78.288 56.132 0 56.132Teminat Senetleri21.490.376 16.994.549 38.484.925 22.275.449 17.248.376 39.523.825Emtia765.539 1.280.775 2.046.314 886.897 660.754 1.547.651Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul13.770.132 23.758.939 37.529.071 11.509.609 20.785.740 32.295.349Diğer Rehinli Kıymetler1.526.572 4.223.604 5.750.176 1.510.860 4.425.437 5.936.297Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI53.908.766 72.944.224 126.852.990 43.585.189 75.150.573 118.735.762Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı147.298 -454.866Alınan Faizler1.860.558 1.422.898Ödenen Faizler-1.272.923 -1.145.039Alınan Temettüler2.769 686Alınan Ücret ve Komisyonlar22.066 34.245Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar243.325 186.512Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-174.017 -140.156Ödenen Vergiler-12.588 -19.449Diğer-521.892 -794.563Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim724.636 2.083.074Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-26.528 -33.460Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-68.750 318.832Kredilerdeki Net (Artış) Azalış1.274.373 -4.622.773Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış617.035 -123.293Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.711 -3.423Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.377.068 3.149.026Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.724.929 3.017.877Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-721.922 380.288Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı871.934 1.628.208YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-23.813 -140.630İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-7.862 -2.831Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller19.360 6.713Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-115.467 -161.288Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar80.156 16.776Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 348.304Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 348.304Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi14.391 120.215Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)862.512 1.956.097Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.650.063 1.262.144Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.512.575 3.218.241Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)111.580 146.705DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-88.842 96.010Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-88.842 96.010Yabancı Para Çevrim Farkları143 4.861Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri21.719 -44.505Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-134.536 161.363Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23.832 -25.709TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.738 242.715Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.577.069 2.374.682 4.951.751 2.479.152 2.024.626 4.503.778Nakit ve Nakit Benzerleri1.818.526 2.069.247 3.887.773 1.385.180 1.566.479 2.951.659Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 170.959 1.657.612 1.828.571 1.373.278 1.373.138 2.746.416BankalarI-c 540.482 411.635 952.117 3.267 193.341 196.608Para Piyasalarından Alacaklar1.107.380 0 1.107.380 9.000 0 9.000Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-295 0 -295 -365 0 -365Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 4.149 34.028 38.177 1.117 11.654 12.771Devlet Borçlanma Senetleri1.063 5.762 6.825 1.117 10.938 12.055Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler3.086 0 3.086 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 28.266 28.266 0 716 716Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-d 257.064 147.120 404.184 258.862 134.287 393.149Devlet Borçlanma Senetleri244.342 147.120 391.462 248.906 134.287 383.193Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler12.218 0 12.218 9.456 0 9.456Diğer Finansal Varlıklar504 0 504 500 0 500Türev Finansal VarlıklarI-l 497.330 124.287 621.617 833.993 312.206 1.146.199Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı111.551 119.238 230.789 197.765 283.466 481.231Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı385.779 5.049 390.828 636.228 28.740 664.968İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.645.478 10.815.737 15.461.215 5.975.521 11.050.481 17.026.002KredilerI-e-f 4.446.898 8.746.900 13.193.798 5.686.116 8.999.987 14.686.103Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-k 621.522 2.288.936 2.910.458 602.059 2.197.001 2.799.060Faktoring AlacaklarıI-e-f 7 0 7 7 0 7İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-g 0 247.064 247.064 0 236.801 236.801Devlet Borçlanma Senetleri0 247.064 247.064 0 236.801 236.801Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)I-e-f -422.949 -467.163 -890.112 -312.661 -383.308 -695.969SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-o 319.498 0 319.498 113.385 0 113.385Satış Amaçlı319.498 0 319.498 113.385 0 113.385Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-i 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-j 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)240.079 0 240.079 63.737 0 63.737MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)38.896 0 38.896 45.003 0 45.003Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer38.896 0 38.896 45.003 0 45.003YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-m 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI6.709 0 6.709 15.757 0 15.757ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-n 54.619 0 54.619 22.960 0 22.960DİĞER AKTİFLER (Net)I-p 160.742 56.826 217.568 147.782 90.461 238.243VARLIKLAR TOPLAMI8.043.090 13.247.245 21.290.335 8.863.297 13.165.568 22.028.865YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 3.977.217 7.314.285 11.291.502 4.150.781 5.764.519 9.915.300ALINAN KREDİLERII-c 140.929 4.898.419 5.039.348 128.809 6.731.798 6.860.607PARA PİYASALARINA BORÇLAR20.580 181.072 201.652 8.922 171.306 180.228İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-d 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-g 123.233 88.649 211.882 256.757 102.441 359.198Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı42.896 81.710 124.606 196.855 92.070 288.925Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı80.337 6.939 87.276 59.902 10.371 70.273FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-f 25.217 88.018 113.235 0 0 0KARŞILIKLARII-h 63.805 21.148 84.953 65.166 26.497 91.663Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı43.920 0 43.920 46.777 0 46.777Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar19.885 21.148 41.033 18.389 26.497 44.886CARİ VERGİ BORCUII-i 31.674 0 31.674 29.570 0 29.570ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-i 0 0 0 6.203 0 6.203SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-j 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-k 0 1.708.718 1.708.718 0 1.599.472 1.599.472Krediler0 1.708.718 1.708.718 0 1.599.472 1.599.472Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-e 237.811 471.479 709.290 202.453 908.191 1.110.644ÖZKAYNAKLARII-l 1.920.835 -22.754 1.898.081 1.872.094 3.886 1.875.980Ödenmiş Sermaye1.535.000 0 1.535.000 1.535.000 0 1.535.000Sermaye Yedekleri-736 0 -736 -99 0 -99Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-736 0 -736 -99 0 -99Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler16.552 0 16.552 16.552 0 16.552Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.186 -22.754 -23.940 60.028 3.886 63.914Kar Yedekleri259.625 0 259.625 273.197 0 273.197Yasal Yedekler22.870 0 22.870 21.402 0 21.402Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler236.755 0 236.755 251.795 0 251.795Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar111.580 0 111.580 -12.584 0 -12.584Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -174.343 0 -174.343Dönem Net Kâr veya Zararı111.580 0 111.580 161.759 0 161.759Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.541.301 14.749.034 21.290.335 6.720.755 15.308.110 22.028.865Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 1.914.528 1.778.987 598.823 717.482Kredilerden Alınan Faizler1.187.639 1.199.493 375.324 464.349Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler28.511 25.998 7.936 10.475Bankalardan Alınan Faizler43.351 75.405 15.796 33.734Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler91.888 22.530 29.386 16.606Menkul Değerlerden Alınan Faizler43.587 34.292 14.300 15.355Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar1.184 1.294 357 385Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar33.906 24.878 11.182 11.163İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler8.497 8.120 2.761 3.807Finansal Kiralama Faiz Gelirleri186.315 151.441 58.966 63.479Diğer Faiz GelirleriIV-k 333.237 269.828 97.115 113.484FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -1.286.685 -1.214.056 -394.259 -497.330Mevduata Verilen Faizler-717.456 -637.967 -232.827 -263.212Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-322.227 -289.298 -91.950 -122.599Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-6.716 -8.184 -2.099 -2.851İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-7.531 0 -2.349 0Diğer Faiz GiderleriIV-k -232.755 -278.607 -65.034 -108.668NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ627.843 564.931 204.564 220.152NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ24.937 25.011 9.829 3.984Alınan Ücret ve Komisyonlar36.098 38.882 12.687 9.167Gayri Nakdi Kredilerden19.541 16.217 6.721 5.584DiğerIV-k 16.557 22.665 5.966 3.583Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-11.161 -13.871 -2.858 -5.183Gayri Nakdi Kredilere-119 -255 -41 -74DiğerIV-k -11.042 -13.616 -2.817 -5.109TEMETTÜ GELİRLERİ2.769 686 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-c 27.261 76.594 -1.684 33.076Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)7.999 -704 3.924 -2.860Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)40.136 26.800 -2.822 13.643Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-20.874 50.498 -2.786 22.293DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-d 33.780 24.907 11.006 7.274FAALİYET BRÜT KÂRI716.590 692.129 223.715 264.486BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-e -227.706 -208.721 -102.660 -106.298DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-e -941 -23 -58 137PERSONEL GİDERLERİ (-)-160.910 -131.524 -52.401 -45.382DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-f -187.029 -162.168 -61.040 -55.396NET FAALİYET KARI (ZARARI)140.004 189.693 7.556 57.547BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-g 140.004 189.693 7.556 57.547SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-h -28.424 -42.988 -1.967 -12.905Cari Vergi Karşılığı-42.454 -17.560 -6.178 -14.631Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-74.038 -256.123 -16.383 -139.635Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi88.068 230.695 20.594 141.361SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-i 111.580 146.705 5.589 44.642DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-j 111.580 146.705 5.589 44.642Grubun Karı (Zararı)111.580 146.705 5.589 44.642Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr / Zarar (1.000 nominal için tam TL olarak) 0,72710000 1,10700000 0,03600000 0,35600000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797774BIST