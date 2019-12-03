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***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

03.12.2019 17:56
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***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/12/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
İzmit fabrikasında üretim faaliyetinin geçici süreyle durdurulması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
İzmit fabrikasında lastik üretimi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Fabrika rutin bakım, rutin envanter sayım hazırlık, envanter düzenlemesi
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
İzmit fabrika: 27.12.2019 Cuma gününden 02.01.2020 Perşembe Saat 23.59'a kadar
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Üretime geçici süreyle ara verilmesinin toplam üretime önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Üretime geçici süreyle ara verilmesinin toplam satışlara önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Ge



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Sterlin 7,4580 7,4954 % 0,60  
Frank 5,8081 5,8431 % 0,66  
Riyal 1,5294 1,5371 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.479 1.479 15,97  
Altın Gr. 274 274 3,43  
Cumhuriyet 1.805 1.833 16,00  
Tam 1.797 1.842 17,08  
Yarım 869 891 8,26  
Çeyrek 436 445 4,13  
Gümüş.Ons 17,11 17,15 0,23  
Gümüş Gr. 3,17 3,17 0,05  
B. Petrol 60,98 60,98 0,06  
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