***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 2.651.819.036 2.236.847.466 1.013.207.645 822.765.781Satışların Maliyeti14-15 -2.030.686.265 -1.662.035.844 -764.678.438 -593.289.392TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)621.132.771 574.811.622 248.529.207 229.476.389BRÜT KAR (ZARAR)621.132.771 574.811.622 248.529.207 229.476.389Genel Yönetim Giderleri15 -75.133.372 -68.914.939 -27.276.365 -25.185.480Pazarlama Giderleri15 -231.623.710 -211.855.916 -74.547.487 -73.134.425Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -792.318 -859.127 -168.106 -149.696Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 81.280.791 232.508.789 26.450.229 144.838.531Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -102.498.655 -208.058.663 -13.776.339 -130.667.339Diğer Kazançlar (Kayıplar)15 1.491.009 -39.677.229 -3.576.021 -9.191.646ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)293.856.516 277.954.537 155.635.118 135.986.334Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12.768 186.246 420 41.323Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-68.058 -4.478 -35.493 -27FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)293.801.226 278.136.305 155.600.045 136.027.630Finansman Giderleri17 -218.924.179 -200.065.723 -96.646.720 -79.170.656SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)74.877.047 78.070.582 58.953.325 56.856.974Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-559.436 -2.980.701 -1.329.322 -5.049.877Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -745.246 -1.518.542 -577.630 -942.886Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 185.810 -1.462.159 -751.692 -4.106.991SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)74.317.611 75.089.881 57.624.003 51.807.097DÖNEM KARI (ZARARI)74.317.611 75.089.881 57.624.003 51.807.097Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları74.317.611 75.089.881 57.624.003 51.807.097Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 0,23100000 0,23300000 0,17900000 0,16000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 0,23100000 0,23300000 0,17900000 0,16000000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI505.621.467 538.109.060Dönem Karı (Zararı)74.317.611 75.089.881Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)74.317.611 75.089.881Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler518.982.990 377.208.196Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 145.644.361 121.231.134Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-883.165 40.911.948Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -847.283 44.504.042Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -35.882 -3.592.094Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler129.226.812 125.232.665Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31.220.332 23.157.010Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 4.125.867 2.832.985Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 93.880.613 99.242.670Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler222.516.231 173.195.119Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -7.154.047 -5.806.903Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 239.332.506 187.541.468Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6 11.423.297 11.596.080Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 -21.085.525 -20.135.526Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-12.039.429 64.587.226Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler50.579.773 -160.069.617Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 50.579.773 -160.069.617Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 559.436 2.980.701Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler55.290 -181.768Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler55.290 -181.768Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-16.676.319 9.320.788İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-21.516.129 -83.876.133Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-108.401.314 -113.753.629İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-108.401.314 -113.753.629Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.263.178 12.761.398İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.263.178 12.761.398Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.264.528 -203.472.603Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.002.511 -17.159.478Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler128.777.100 254.915.461İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)128.777.100 254.915.461Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)524.613 -10.375.642Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.767.843 -5.765.269İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.767.843 -5.765.269Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.118.468 -1.026.371Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları571.784.472 368.421.944Alınan Faiz17 7.154.047 5.806.903Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.161.842 -1.894.965Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-14.578.094 1.187.884Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.222.782 -1.277.941Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-57.799.898 165.865.235YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-196.941.781 -155.021.668Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri216.200 211.759Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri216.200 211.759Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-197.157.981 -155.233.427Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-11 -197.157.981 -155.233.427FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI98.789.961 89.928.350Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri348.325.939 294.714.444Kredilerden Nakit Girişleri4 348.325.939 294.714.444Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.589.343 0Ödenen Faiz4 -261.705.743 -195.549.682Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16.759.108 -9.236.412YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)407.469.647 473.015.742Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.303.368 -3.720.846NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)406.166.279 469.294.896DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ284.147.243 194.516.054DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ690.313.522 663.810.950Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 690.313.522 284.147.243Ticari Alacaklar6 842.258.783 720.156.163İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 58.853.848 22.626.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar783.404.935 697.529.413Diğer Alacaklar15.616.403 18.450.759İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 216.190 1.122.453İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.400.213 17.328.306Türev Araçlar0 8.141.075Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5 0 8.141.075Stoklar7 594.825.253 571.623.768Peşin Ödenmiş Giderler34.220.431 26.183.166İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 34.220.431 26.183.166Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 0 1.289.020Diğer Dönen Varlıklar35.133.691 19.858.741İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar35.133.691 19.858.741ARA TOPLAM2.212.368.083 1.649.849.935TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.212.368.083 1.649.849.935DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar46.605.041 39.224.425İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 46.605.041 39.224.425Diğer Alacaklar1.951.772 152.524İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.951.772 152.524Türev Araçlar982.229.990 1.015.154.266Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5 982.229.990 1.015.154.266Maddi Duran Varlıklar9 1.822.004.140 1.753.497.711Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri62.836.647 65.226.921Binalar504.390.967 513.378.088Tesis, Makine ve Cihazlar948.168.189 918.057.674Taşıtlar10.545.845 9.813.154Mobilya ve Demirbaşlar71.760.769 70.112.376Yapılmakta Olan Yatırımlar160.941.791 113.457.000Diğer Maddi Duran Varlıklar63.359.932 63.452.498Kullanım Hakkı Varlıkları10 12.508.501 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 64.222.655 66.017.302Diğer Haklar12.605.059 16.417.444Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri33.776.666 29.305.561Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.840.930 20.294.297Peşin Ödenmiş Giderler30.035.622 33.656.241İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 30.035.622 33.656.241TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.959.557.721 2.907.702.469TOPLAM VARLIKLAR5.171.925.804 4.557.552.404KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar463.057.145 70.183.555İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar463.057.145 70.183.555Banka Kredileri4 455.933.650 70.183.555Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 7.123.495 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları435.831.375 260.001.723İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları435.831.375 260.001.723Banka Kredileri4 435.831.375 260.001.723Ticari Borçlar6 881.788.399 713.541.945İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 405.856.282 278.256.054İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar475.932.117 435.285.891Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar28.868.503 22.529.743Diğer Borçlar6.275.461 13.130.604İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 1.055.108 1.002.399İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.220.353 12.128.205Türev Araçlar23.975 50.688.422Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5 23.975 50.688.422Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.842.611 5.952.724İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 3.842.611 5.952.724Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü679.008 0Kısa Vadeli Karşılıklar129.030.347 32.598.242Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18.532.967 18.179.204Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 110.497.380 14.419.038Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler55.383 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler55.383 0ARA TOPLAM1.949.452.207 1.168.626.958TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.949.452.207 1.168.626.958UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.249.516.685 2.331.913.269İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.249.516.685 2.331.913.269Banka Kredileri4 2.241.439.788 2.331.913.269Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 8.076.897 0Ticari Borçlar6 11.141.533 52.648.185İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 11.141.533 52.648.185Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.638 84.168İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 2.638 84.168Uzun Vadeli Karşılıklar66.405.387 58.629.146Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar66.405.387 58.629.146Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 580.688 24.707.425TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.327.646.931 2.467.982.193TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.277.099.138 3.636.609.151ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar894.826.666 920.943.253Ödenmiş Sermaye305.116.875 305.116.875Sermaye Düzeltme Farkları54.985.701 54.985.701Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.903 4.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.089.645 4.715.983Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.089.645 4.715.983Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.089.645 4.715.983Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)52.770.657 153.684.550Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)52.770.657 153.684.550Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)52.770.657 153.684.550Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler124.224.838 121.876.991Diğer Yedekler167.165 84.376Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları277.149.271 184.732.497Net Dönem Karı veya Zararı74.317.611 95.741.377TOPLAM ÖZKAYNAKLAR894.826.666 920.943.253TOPLAM KAYNAKLAR5.171.925.804 4.557.552.404Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 6.484.504 8.387.306 117.202.932 0 96.094.307 95.203.492 683.480.020 0 683.480.020Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.891.243 -1.891.243 -1.891.243Düzeltmelerden Sonraki Tutar305.116.875 54.985.701 4.903 6.484.504 8.387.306 117.202.932 0 94.203.064 95.203.492 681.588.777 0 681.588.777Transferler4.674.059 90.529.433 -95.203.492 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.268.558 366.573.057 75.089.881 438.394.380 0 438.394.380Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)84.376 84.376 84.376Dönem Sonu Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 3.215.946 374.960.363 121.876.991 84.376 184.732.497 75.089.881 1.120.067.533 0 1.120.067.533Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 184.732.497 95.741.377 920.943.253 0 920.943.253Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-976.756 -976.756 0 -976.756Düzeltmelerden Sonraki Tutar305.116.875 54.985.701 4.903 4.715.983 153.684.550 121.876.991 84.376 183.755.741 95.741.377 919.966.497 0 919.966.497Transferler2.347.847 93.393.530 -95.741.377 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.373.662 -100.913.893 74.317.611 -25.222.620 0 -25.222.620Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)82.789 82.789 82.789Dönem Sonu Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 6.089.645 52.770.657 124.224.838 167.165 277.149.271 74.317.611 894.826.666 0 894.826.666Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)74.317.611 75.089.881 57.624.003 51.807.097DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.373.662 -3.268.558 1.722.163 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.717.078 -4.085.698 2.152.703 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-343.416 817.140 -430.540 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -343.416 817.140 -430.540 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-100.913.893 366.573.057 -94.128.259 184.029.939Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-124.954.047 458.635.437 -118.701.994 230.396.378Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-124.954.047 458.635.437 -118.701.994 230.396.378Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24.040.154 -92.062.380 24.573.735 -46.366.439Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 24.040.154 -92.062.380 24.573.735 -46.366.439DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-99.540.231 363.304.499 -92.406.096 184.029.939TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-25.222.620 438.394.380 -34.782.093 235.837.036Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-25.222.620 438.394.380 -34.782.093 235.837.036http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795648BIST