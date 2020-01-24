***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/01/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 24.01.2020 tarih ve 2020/01 sayılı kararı ileYönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Barış ORAN'ın yerine, Şirket Esas Mukavelenamesinin 12'nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek üzere T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No 19628233240) Haluk DİNÇER'in 24.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814292BIST