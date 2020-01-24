***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.01.2020 13:03
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/01/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 24.01.2020 tarih ve 2020/01 sayılı kararı ile
Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Barış ORAN'ın yerine, Şirket Esas Mukavelenamesinin 12'nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek üzere T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No 19628233240) Haluk DİNÇER'in 24.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814292
BIST
15:25120.904
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.636,53
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.848
15:255,9412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
15:256,5583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0083
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5503
15:25297,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,27
|Açılış
|: 297,97
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,91
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,05
|249.958.700
|% 17,82
|
|GYHOL
|23,40
|986.432
|% 14,93
|
|ESCOM
|2,87
|27.067.551
|% 14,80
|
|SAMAT
|2,51
|2.851.352
|% 14,61
|
|KFEIN
|13,98
|113.964.873
|% 14,50
|
|QNBFL
|146,90
|55.234
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|444.600
|% -14,94
|
|CEOEM
|7,95
|23.992.186
|% -10,47
|
|METAL
|1,11
|184.988
|% -9,02
|
|BALAT
|2,18
|1.686.375
|% -8,79
|
|THYAO
|14,32
|1.330.829.057
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,95
|575.196.335
|% -0,67
|
|ADESE
|2,53
|534.376.564
|% 9,52
|
|PETKM
|4,00
|532.259.775
|% -0,99
|
|GARAN
|11,69
|418.894.119
|% -3,07
|
|ADESE
|2,53
|534.376.564
|% 9,52
|
|KRDMD
|2,95
|575.196.335
|% -0,67
|
|EKGYO
|1,65
|235.478.926
|% 0,00
|
|PETKM
|4,00
|532.259.775
|% -0,99
|
|OZGYO
|2,05
|249.958.700
|% 17,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7580
|7,7969
|% -0,09
|
|Frank
|6,0958
|6,1326
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5798
|1,5877
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.560
|-3,10
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|1.972
|2.002
|8,00
|
|Tam
|1.963
|2.012
|4,72
|
|Yarım
|949
|973
|2,29
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,14
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,80
|61,80
|-0,24
|
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