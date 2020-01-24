***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.01.2020 13:03
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan ve aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Şirketimiz
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine,
Mehmet KAHYA – Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mehmet Tanju ULA – Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Haluk DİNÇER – Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)
Naohisa YODA – Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)
Reşat ORUÇ – Üye (Finans Genel Müdür Yardımcısı)
seçilmelerine,
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine,
Mehmet KAHYA – Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Saadet Ruba UNKAN ERGENER – Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)
Naohisa YODA – Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)
seçilmelerine, oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814293
BIST