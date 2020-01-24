***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan ve aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan ŞirketimizKurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine,Mehmet KAHYA – Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Mehmet Tanju ULA – Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Haluk DİNÇER – Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)Naohisa YODA – Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)Reşat ORUÇ – Üye (Finans Genel Müdür Yardımcısı)seçilmelerine,Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine,Mehmet KAHYA – Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Saadet Ruba UNKAN ERGENER – Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)Naohisa YODA – Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)seçilmelerine, oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814293BIST