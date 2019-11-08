***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2019 18:37
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
77.288.314 30.493.682 -20.000 -3.000.000 -6.516.591 93.057.947 2.536.726 -105.493.057 -2.457.011 85.890.010 -5.262 85.884.748
Transferler
7.209.106 -9.666.117 2.457.011 42.711.686
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.246.060 -14.246.060 -1.591 -14.247.651
Sermaye Arttırımı
42.711.686 42.711.686 42.711.686
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-25.048.893 -3.099 -25.051.992 -25.051.992
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.173.439 2.031.000 -1.142.439 10.525 -1.131.914
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.439 -29.534.484 93.057.947 9.745.832 -115.162.273 -14.246.060 88.161.205 3.672 88.164.877
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.162.828 87.180.603 9.745.832 -115.169.700 -6.919.526 90.176.192 3.682 90.179.874
Transferler
10 41.283 -6.960.809 6.919.526
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10 -7.068.926 -7.818.068 -6 -7.818.074
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
10 61.935 61.935 61.935
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.100.893 87.180.603 9.787.115 -122.130.509 -7.068.926 82.420.059 3.676 82.423.735
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.168.733 -13.944.904
Dönem Karı (Zararı)
-7.068.790 -14.246.061
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.685.042 3.579.100
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.782.351 1.845.360
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.412.972 1.481.782
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.321 -2.186.803
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.115.537 -644.402
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.115.537 -644.402
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -1.135.622 3.083.163
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.650.527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.586.649 -3.277.943
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.360.232 6.789.577
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-195.755 -126.944
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 1.783.562 -3.015.318
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.618.462 -977.279
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.641.060 -5.993.736
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.898.132 45.757
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.167.183 -13.944.904
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.550
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.650.527 1.858.991
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.650.527 1.858.991
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.247.967 12.728.063
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.511.791
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2.247.967 -4.783.728
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-270.239 642.150
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-270.239 642.150
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 340.853 583.235
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 70.614 1.225.385
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 70.615 340.853
Ticari Alacaklar
3.527.402 5.887.634
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.527.402 5.887.634
Diğer Alacaklar
149.550 149.550
Stoklar
19.598.328 22.794.859
Peşin Ödenmiş Giderler
816.069 750.708
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.841 1.528
Diğer Dönen Varlıklar
286.124 191.972
ARA TOPLAM
24.452.929 30.117.104
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.452.929 30.117.104
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
38.923 38.923
Maddi Duran Varlıklar
101.644.625 103.426.976
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 7.932.529 6.796.906
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
109.616.077 110.262.805
TOPLAM VARLIKLAR
134.069.006 140.379.909
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 24.534.527 22.844.494
Ticari Borçlar
3.134.729 4.753.191
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 6 112.389 12.478
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.022.340 4.740.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.089.889 4.384.288
Diğer Borçlar
1.241.751 2.397.779
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.204.108 2.278.023
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
37.643 119.756
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.336.194 2.360.557
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 3.313
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.105.455 2.721.676
ARA TOPLAM
42.445.858 39.461.985
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.445.858 39.461.985
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 4.902.840 6.460.442
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.296.573 4.277.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.296.573 4.277.608
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.199.413 10.738.050
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.645.271 50.200.035
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
82.420.059 90.176.192
Ödenmiş Sermaye
10 120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 30.493.682 30.493.682
Geri Alınmış Paylar (-)
-20.000 -20.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-6.173.489 -6.173.489
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-29.100.893 -29.162.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
86.633.079 87.382.221
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
10 87.180.603 87.180.603
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-547.524 201.618
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.787.115 9.745.832
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
10 9.787.115 9.745.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -122.130.509 -115.169.700
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.068.926 -6.919.526
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.676 3.682
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
82.423.735 90.179.874
TOPLAM KAYNAKLAR
134.069.006 140.379.909
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 13.623.159 22.287.023 4.818.828 6.458.690
Satışların Maliyeti
11 -15.348.628 -18.573.110 -8.026.752 -5.526.659
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.725.469 3.713.913 -3.207.924 932.031
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.725.469 3.713.913 -3.207.924 932.031
Genel Yönetim Giderleri
-2.774.341 -3.502.930 -628.819 -1.760.576
Pazarlama Giderleri
-1.865.392 -2.289.127 -598.211 -807.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 10.055.629 6.681.470 1.985.501 2.809.374
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -7.013.480 -2.419.432 9.472 -785.688
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.323.053 2.183.894 -2.439.981 387.982
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.441.088 2.972.003 790.472 63.781
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
118.035 5.155.897 -1.649.509 451.763
Finansman Giderleri
-8.131.848 -16.320.386 -3.233.198 -8.445.515
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.013.813 -11.164.489 -4.882.707 -7.993.752
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
945.023 -3.083.163 -685.899 858.096
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -3.313 -1.114 -733
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 948.336 -3.083.163 -684.785 858.829
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.068.790 -14.247.652 -5.568.606 -7.135.656
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.068.790 -14.247.652 -5.568.606 -7.135.656
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
136 -1.591 62 -769
Ana Ortaklık Payları
-7.068.926 -14.246.061 -5.568.668 -7.134.887
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-749.146 -390.977
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-936.428 -488.717
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
187.282 97.740
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
187.282 97.740
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-749.146 -390.977
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.817.936 -14.247.652 -5.959.583 -7.135.656
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
136 -1.591 62 -769
Ana Ortaklık Payları
-7.818.072 -14.246.061 -5.959.645 -7.134.887
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797720
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