***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler77.288.314 30.493.682 -20.000 -3.000.000 -6.516.591 93.057.947 2.536.726 -105.493.057 -2.457.011 85.890.010 -5.262 85.884.748Transferler7.209.106 -9.666.117 2.457.011 42.711.686Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.246.060 -14.246.060 -1.591 -14.247.651Sermaye Arttırımı42.711.686 42.711.686 42.711.686Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-25.048.893 -3.099 -25.051.992 -25.051.992Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3.173.439 2.031.000 -1.142.439 10.525 -1.131.914Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.439 -29.534.484 93.057.947 9.745.832 -115.162.273 -14.246.060 88.161.205 3.672 88.164.877Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.162.828 87.180.603 9.745.832 -115.169.700 -6.919.526 90.176.192 3.682 90.179.874Transferler10 41.283 -6.960.809 6.919.526Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10 -7.068.926 -7.818.068 -6 -7.818.074Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)10 61.935 61.935 61.935Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.100.893 87.180.603 9.787.115 -122.130.509 -7.068.926 82.420.059 3.676 82.423.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.168.733 -13.944.904Dönem Karı (Zararı)-7.068.790 -14.246.061Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.685.042 3.579.100Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 1.782.351 1.845.360Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.412.972 1.481.782Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.321 -2.186.803Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.115.537 -644.402Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.115.537 -644.402Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -1.135.622 3.083.163Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.650.527İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.586.649 -3.277.943Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 2.360.232 6.789.577Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-195.755 -126.944Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 1.783.562 -3.015.318Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.618.462 -977.279Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.641.060 -5.993.736İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.898.132 45.757Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.167.183 -13.944.904Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.550YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.650.527 1.858.991Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.650.527 1.858.991FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.247.967 12.728.063Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.511.791Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları2.247.967 -4.783.728YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-270.239 642.150NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-270.239 642.150DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 340.853 583.235DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 70.614 1.225.385Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 70.615 340.853Ticari Alacaklar3.527.402 5.887.634İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.527.402 5.887.634Diğer Alacaklar149.550 149.550Stoklar19.598.328 22.794.859Peşin Ödenmiş Giderler816.069 750.708Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.841 1.528Diğer Dönen Varlıklar286.124 191.972ARA TOPLAM24.452.929 30.117.104TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.452.929 30.117.104DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar38.923 38.923Maddi Duran Varlıklar101.644.625 103.426.976Ertelenmiş Vergi Varlığı15 7.932.529 6.796.906TOPLAM DURAN VARLIKLAR109.616.077 110.262.805TOPLAM VARLIKLAR134.069.006 140.379.909KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 24.534.527 22.844.494Ticari Borçlar3.134.729 4.753.191İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 6 112.389 12.478İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 3.022.340 4.740.713Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.089.889 4.384.288Diğer Borçlar1.241.751 2.397.779İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.204.108 2.278.023İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar37.643 119.756Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.336.194 2.360.557Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 3.313Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.105.455 2.721.676ARA TOPLAM42.445.858 39.461.985TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.445.858 39.461.985UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 4.902.840 6.460.442Uzun Vadeli Karşılıklar4.296.573 4.277.608Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.296.573 4.277.608TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.199.413 10.738.050TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER51.645.271 50.200.035ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar82.420.059 90.176.192Ödenmiş Sermaye10 120.000.000 120.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 30.493.682 30.493.682Geri Alınmış Paylar (-)-20.000 -20.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-6.173.489 -6.173.489Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-29.100.893 -29.162.828Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)86.633.079 87.382.221Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)10 87.180.603 87.180.603Diğer Kazançlar (Kayıplar)-547.524 201.618Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.787.115 9.745.832Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı10 9.787.115 9.745.832Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 -122.130.509 -115.169.700Net Dönem Karı veya Zararı-7.068.926 -6.919.526Kontrol Gücü Olmayan Paylar3.676 3.682TOPLAM ÖZKAYNAKLAR82.423.735 90.179.874TOPLAM KAYNAKLAR134.069.006 140.379.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 13.623.159 22.287.023 4.818.828 6.458.690Satışların Maliyeti11 -15.348.628 -18.573.110 -8.026.752 -5.526.659TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.725.469 3.713.913 -3.207.924 932.031BRÜT KAR (ZARAR)-1.725.469 3.713.913 -3.207.924 932.031Genel Yönetim Giderleri-2.774.341 -3.502.930 -628.819 -1.760.576Pazarlama Giderleri-1.865.392 -2.289.127 -598.211 -807.159Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 10.055.629 6.681.470 1.985.501 2.809.374Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -7.013.480 -2.419.432 9.472 -785.688ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.323.053 2.183.894 -2.439.981 387.982Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.441.088 2.972.003 790.472 63.781FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)118.035 5.155.897 -1.649.509 451.763Finansman Giderleri-8.131.848 -16.320.386 -3.233.198 -8.445.515SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-8.013.813 -11.164.489 -4.882.707 -7.993.752Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri945.023 -3.083.163 -685.899 858.096Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -3.313 -1.114 -733Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 948.336 -3.083.163 -684.785 858.829SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.068.790 -14.247.652 -5.568.606 -7.135.656DÖNEM KARI (ZARARI)-7.068.790 -14.247.652 -5.568.606 -7.135.656Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar136 -1.591 62 -769Ana Ortaklık Payları-7.068.926 -14.246.061 -5.568.668 -7.134.887Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-749.146 -390.977Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-936.428 -488.717Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler187.282 97.740Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri187.282 97.740Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-749.146 -390.977TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.817.936 -14.247.652 -5.959.583 -7.135.656Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar136 -1.591 62 -769Ana Ortaklık Payları-7.818.072 -14.246.061 -5.959.645 -7.134.887http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797720BIST