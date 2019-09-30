***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2019 17:31
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin içinde bulunduğu finansal ve ticari koşullar nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile ticari iş ve işlem yürütme gereği hâsıl olduğundan konunun mevzuat yönünden değerlendirilmesi yapılarak yönetim kurulumuzca özetle aşağıdaki karar alınmıştır
Paylarımız yakın izleme pazarında işlem gördüğünden SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine tabi olunmamakla beraber, bağımsız yönetim kurulu üyelik uygulaması Şirketimizce bugüne kadar gönüllü olarak sürdürülmüştür. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri yukarıdaki gerekçeyle Şirketimizle ticari iş ve işlemlere başlayacağından bağımsızlıkları sona erecek, yönetim kurulu üyelikleri devam edecektir. İlişkili taraf işlemleri kapsamında mevzuat gerekleri yürütülecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789265
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