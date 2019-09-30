***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin içinde bulunduğu finansal ve ticari koşullar nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile ticari iş ve işlem yürütme gereği hâsıl olduğundan konunun mevzuat yönünden değerlendirilmesi yapılarak yönetim kurulumuzca özetle aşağıdaki karar alınmıştırPaylarımız yakın izleme pazarında işlem gördüğünden SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine tabi olunmamakla beraber, bağımsız yönetim kurulu üyelik uygulaması Şirketimizce bugüne kadar gönüllü olarak sürdürülmüştür. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri yukarıdaki gerekçeyle Şirketimizle ticari iş ve işlemlere başlayacağından bağımsızlıkları sona erecek, yönetim kurulu üyelikleri devam edecektir. İlişkili taraf işlemleri kapsamında mevzuat gerekleri yürütülecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789265BIST