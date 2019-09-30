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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.09.2019 17:31
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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin içinde bulunduğu  finansal ve  ticari koşullar nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile ticari   iş ve işlem yürütme gereği hâsıl olduğundan konunun mevzuat yönünden değerlendirilmesi yapılarak  yönetim  kurulumuzca özetle  aşağıdaki karar alınmıştır
Paylarımız yakın  izleme pazarında  işlem gördüğünden SPK  Kurumsal Yönetim İlkelerine  tabi olunmamakla beraber,   bağımsız yönetim kurulu üyelik  uygulaması Şirketimizce bugüne kadar gönüllü olarak sürdürülmüştür. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri  yukarıdaki  gerekçeyle Şirketimizle ticari iş ve işlemlere başlayacağından  bağımsızlıkları sona erecek, yönetim kurulu üyelikleri devam edecektir.  İlişkili taraf işlemleri  kapsamında mevzuat gerekleri yürütülecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789265


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