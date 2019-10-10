***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2019 17:29
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirktimiz Yönetim Kurulu Üyesi Koray Atay, 10.10.2019 tarihi itibariyle görevinden ayrıldığınıi bildirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792321
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